UE avertizează că războiul din Iran ar putea împinge inflația în blocul comunitar la peste 3%

Uniunea Europeană (UE) a avertizat că rata inflației în blocul comunitar ar putea depăși 3% în acest an, dacă războiul din Orientul Mijlociu va face ca prețul petrolului Brent să se mențină în jurul valorii de 100 de dolari pe baril, iar prețul gazelor va rămâne la un nivel ridicat pentru o perioadă îndelungată, transmite Bloomberg.

Într-un astfel de scenariu, creșterea economică din 2026 ar avea de suferit. Potrivit unor surse, comisarul european Valdis Dombrovskis le-ar fi spus zilele trecute miniștrilor europeni ai Finanțelor că ritmul de creștere al economiei blocului comunitar ar putea fi cu până la 0,4 puncte procentuale mai mic decât avansul de 1,4% prognozat la sfârșitul anului trecut.

Pe lângă un preț al petrolului de 100 de dolari per baril, scenariul include și un preț la gaze de aproximativ 75 euro pe megawatt-oră în Europa pentru restul anului. În aceste condiții, inflația ar fi cu 0,7-1 puncte procentuale peste nivelul de 2,1% estimat anterior pentru 2026.

O creștere semnificativă a inflației ar putea forța Banca Centrală Europeană (BCE) să majoreze dobânzile, iar traderii și-au sporit pariurile că o astfel de mișcare va fi decisă în acest an. Următoarea ședință de politică monetară la BCE este programată pentru 19 martie, dar analiștii nu se așteaptă la o schimbare cu această ocazie.

De asemenea, comisarul Dombrovskis a avertizat că ar putea exista efecte negative suplimentare asupra economiei din cauza impactului conflictului asupra piețelor financiare, comerțului și lanțurilor de aprovizionare, au declarat sursele citate de Bloomberg.

Prețurile de referință la gaze în Europa au crescut de la izbucnirea războiului din Iran. Joi, contractele futures de referință se tranzacționau la aproximativ 52 de euro, după ce s-au apropiat de 70 de euro la începutul săptămânii. De asemenea, țițeiul Brent se tranzacționează la peste 100 de dolari pe baril.

Sursele care au dorit să își păstreze anonimatul au dezvăluit că Dombrovskis le-ar fi spus miniștrilor europeni ai Finanțelor că indicatorii s-au îmbunătățit în ultima perioadă și că perspectivele pentru economia europeană sunt puțin mai bune comparativ cu situația din toamna anului trecut, cu o creștere de aproximativ 1,5%, respectiv 1,6% preconizată pentru acest an și anul viitor.

Totuși, această perspectivă este acum umbrită de războiul din Iran, care s-a răspândit în întreaga regiune. Rachete și drone au lovit instalații energetice din țări precum Arabia Saudită și Qatar, afectând producția de gaze lichefiate și petrol. În plus, tranzitul petrolierelor și al altor mărfuri prin Strâmtoarea Ormuz a fost aproape oprit.

Joi, analiștii băncii Goldman Sachs au estimat că, în conformitate cu un scenariu ‘foarte negativ’, în care livrările de energie prin Strâmtoarea Ormuz ar fi întrerupte timp de 60 de zile și petrolul ar urca la 150 de dolari per baril, inflația din zona euro ar putea ajunge la 4,4% la sfârșitul anului 2026. Dacă se întâmplă acest lucru, BCE ar putea majora ratele dobânzilor de trei ori începând din iunie, se arată în raportul analiștilor de la Goldman Sachs.

Anterior, într-un studiu publicat la începutul acestei săptămâni, analiștii de la Oxford Economics au afirmat că, dacă prețurile globale la petrol ar fi în medie în jur de 140 de dolari timp de două luni, creșterea prețurilor de consum în zona euro ar putea ajunge la o medie de 4,3% în 2026 – mai mult decât dublul țintei de 2% a BCE. În același timp, acest lucru ar reduce semnificativ creșterea economică, au precizat analiștii.

Vorbind cu jurnaliștii, Dombrovskis a spus luni că ‘impactul asupra economiei europene va depinde de durata, amploarea și intensitatea conflictului’. ‘O țintire prelungită a infrastructurii de transport maritim și energetic riscă să expună economia globală unui șoc stagflaționist pe termen lung’, a spus comisarul european.