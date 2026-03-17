UE caută modalități de reducere a prețurilor la energie, în contextul în care războiul din Iran afectează piețele

Miniștrii europeni ai Energiei se vor reuni luni pentru a analiza opțiunile de reducere a prețurilor la energie, într-un moment în care oficialii elaborează planuri de urgență pentru a atenua impactul majorării prețurilor la petrol și gaze declanșate de războiul din Iran, transmite Reuters.

Comisia Europeană lucrează la măsuri de urgență pentru a proteja consumatorii de creșterea facturilor la energie, examinând opțiuni precum sprijin de stat pentru sectorul industrial, reducerea taxelor naționale și utilizarea viitoarei revizuiri a pieței certificatelor de poluare pentru a facilita oferta de permise de CO2, potrivit oficialilor europeni din apropierea discuțiilor.

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a declarat că Bruxelles-ul are în vedere, de asemenea, plafonarea prețurilor la gaze. Miniștrii Energiei vor avea, luni, discuții cu ușile închise pentru a analiza posibile măsuri care să ajute la atenuarea creșterilor de prețuri declanșate de închiderea Strâmtorii Ormuz, care a afectat comerțul cu gaze lichefiate și a provocat o perturbare fără precedent a aprovizionării cu petrol.

Având în vedere dependența Europei de petrolul și gazele importate, continentul este extrem de expus la fluctuațiile prețurilor globale și nu se așteaptă soluții rapide.

‘Există motive structurale pentru care prețurile la energie în Europa sunt ridicate’, a declarat Joanna Pandera, președinta centrului de reflexie polonez Forum Energii, adăugând că din cauza diferențelor între mixurile energetice și taxele practicate de statele membre, prețurile variază semnificativ în UE. ‘Este foarte greu să găsești o soluție care să se potrivească tuturor’, spune Joanna Pandera.

De la începutul războiului din Iran și până în prezent, prețurile de referință la gaze în Europa au crescut cu peste 50%.

Unele țări membre, inclusiv Italia, doresc o intervenție amplă a UE, cum ar fi suspendarea pieței certificatelor depoluare, pentru a reduce influența centralelor de gaz care emit CO2 asupra prețurilor la energie.

Alte guverne se așteaptă ca Bruxelles-ul să se concentreze pe reduceri de taxe naționale sau pe subvenții interne, pentru a pasa răspunderea înapoi la statele membre pentru măsurile importante, a declarat un diplomat UE.

Însă accentul pe subvenții naționale riscă să adâncească inegalitățile dintre țările membre bogate și cele mai sărace.

‘Nu toată lumea își poate permite ajutoare de stat, aceasta este problema. Este în regulă pentru țările care au buzunare adânci’, a declarat un diplomat UE de rang înalt.

Din cele peste 500 de miliarde de euro cheltuite de guvernele UE pentru măsuri de sprijin în timpul crizei energetice din 2022, aproximativ 158 de miliarde de euro au fost alocate numai de Germania, cea mai mare economie a Europei, potrivit centrului de reflexie Bruegel.

Potrivit Reuters, Von der Leyen va trimite liderilor UE o listă scurtă de opțiuni de urgență în această săptămână, înainte de summitul de joi al șefilor de stat și de guvern.

Pe termen lung, Bruxelles-ul spune că extinderea energiei curate produse local din surse regenerabile și nucleare va pune capăt expunerii Europei la importurile volatile de combustibili fosili.