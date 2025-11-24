UE pierde trenul în ceea ce privește inteligența artificială, punându-și în pericol viitorul, avertizează Lagarde

Europa își pune în pericol propriul viitor pierzând trenul în ceea ce privește inteligența artificială și trebuie să elimine rapid obstacolele care împiedică răspândirea acestei noi tehnologii, a declarat luni președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, transmite Reuters.

Firmele din SUA și China investesc masiv în AI, ceea ce a dat naștere unei dezbateri dacă această exuberanță a cheltuielilor alimentează o bulă financiară sau semnalează un salt tehnologic.

‘Cu Statele Unite și China în frunte, Europa a ratat deja oportunitatea de a fi un pionier în domeniul IA’, a declarat Lagarde într-un discurs ținut la Bratislava, Slovacia.

‘Încă suportăm costurile faptului că am adoptat cu încetineală în timpul ultimei revoluții digitale. Riscăm să lăsăm valul de adoptare a AI să treacă pe lângă noi și să pună în pericol viitorul Europei’, a spus președinta BCE.

Spre deosebire de precedentele valuri tehnologice, Inteligența Artificială s-ar putea răspândi mai rapid și ar putea oferi câștiguri economice tangibile mai devreme, ceea ce face urgentă acțiunea celor 27 de state membre UE.

Cu toate acestea, simpla achiziționare de soluții AI de la furnizori consacrați nu va fi suficientă, deoarece acest lucru va agrava dependența Europei de entitățile străine, a declarat Lagarde.

‘Trebuie să diversificăm părțile critice ale lanțului de aprovizionare cu AI și să evităm punctele unice de defecțiune. În domeniile fundamentale, cum ar fi capacitatea de calcul bazată pe cipuri și centre de date, ar trebui să menținem o capacitate minimă’, a precizat președinta BCE. De asemenea, UE trebuie să consolideze interoperabilitatea și standardele deschise pentru a încuraja concurența, și totodată are nevoie de energie mai ieftină, reglementări mai uniforme și o piață de capital integrată pentru a canaliza riscul, a spus Lagarde.

Săptămâna trecută, Uniunea Europeană a anunțat o serie de măsuri menite să reducă povara de reglementare în domeniul inteligenței artificiale și a datelor, în numele nevoii urgente de a restabili competitivitatea Europei și de a elimina decalajul tehnologic.