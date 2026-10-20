UniCredit a răscumpărat o divizie de la Societe Generale

Grupul bancar italian UniCredit SpA a semnat un acord pentru a răscumpăra divizia de servicii de valori mobiliare de la rivalul francez Societe Generale, conform unui document consultat de Reuters.

Divizia, care gestionează portofoliile investitorilor de valori mobiliare a investitorului și serviciile administrative aferente, are 54 de angajați în Milano și Torino, conform documentului, care nu oferă detaliile financiare ale acordului.

SocGen a achiziționat în 2006 divizia UniCredit de servicii de valori mobiliare, încheind un parteneriat pe termen lung pentru a gestiona acele servicii pentru banca italiană. Contractul a fost reînnoit în 2017 până în 2026.

UniCredit caută să aducă în cadrul băncii activitățile de importanță strategică, iar tranzacția face parte din acest plan. Gestionarea serviciilor de valori mobiliare va reduce necesitatea unui furnizor extern și va îmbunătăți utilizarea datelor afacerii, se arată în document.

Reprezentanții UniCredit and Societe Generale nu au răspuns solicitărilor de a comenta informația.