UPS anunţă încă 30.000 de concedieri, pe fondul încheierii parteneriatului cu Amazon şi al planului de redresare

United Parcel Service a anunţat marţi că intenţionează să elimine încă 30.000 de locuri de muncă în acest an, în contextul retragerii treptate din parteneriatul cu Amazon şi al unui plan multianual de turnaround, transmite CNBC.

Directorul financiar Brian Dykes a declarat, într-o discuţie cu analiştii după publicarea rezultatelor trimestriale, că UPS va reduce cu aproximativ 25 de milioane de ore activitatea operaţională, asociată declinului colaborării cu Amazon. Reducerile vor fi realizate prin plecări naturale, iar compania va lansa un nou program de plecări voluntare pentru şoferii full-time.

UPS a anunţat şi închiderea a 24 de clădiri în prima jumătate a anului 2026, după ce anul trecut a închis 93 de locaţii. Conducerea a precizat că sunt posibile şi alte închideri în a doua parte a anului. Compania intenţionează, de asemenea, să extindă automatizarea în reţeaua sa logistică.

Măsurile vin după eliminarea a 48.000 de locuri de muncă anul trecut, 34.000 operaţionale şi 14.000 de management, o cifră semnificativ mai mare decât estimarea iniţială de 20.000.

UPS, condusă de CEO-ul Carol Tomé, trece printr-un proces amplu de transformare, în timp ce se desprinde treptat de Amazon, care fusese anterior cel mai mare client al companiei. UPS estimează economii totale de 3 miliarde de dolari generate de această separare.

Compania a raportat rezultate solide în trimestrul patru, depăşind aşteptările Wall Street şi indicând progrese în strategia de redresare. Acţiunile UPS au crescut cu aproape 2% după anunţuri.