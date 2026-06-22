Vânzările de iPhone, contrare evoluţiei pieţei

O nouă cercetare de piaţă Counterpoint Research vine să arate cum Apple reuşeşte în continuare să crească vânzările de iPhone, în ciuda condiţiilor grele şi a evoluţiei în sens opus a pieţei de smartphone-uri.

Săptămâna 11 – 17 mai a fost a noua săptămână consecutivă de regres pentru piaţa smartphone-urilor, conform raportului citat, scăzând cu opt procente faţă de perioada anterioară.

Apple face, din nou, notă discordată, reuşind să se bucure de o creştere cu 10% a vânzărilor de iPhone, ceea ce arată puterea lanţului de distribuţie construit de şeful companiei, Tim Cook.

Apple nu a fost însă singurul producător de top care a reuşit să crească împotriva curentului. Huawei a înregistrat o creştere de 23% în perioada studiată de Counterpoint.

Samsung „a reuşit” să scadă doar cu un procent, în vreme de Oppo şi Vivo au scăzut cu 10%, respectiv 19%, în contextul în care cei doi producători chinezi nu au un lanţ de aprovizionare la fel de bine pus la punct precum Apple, Huawei şi Samsung.

Analiştii Counterpoint subliniază faptul că, după recentele scumpiri, nici măcar campaniile promoţionale din China şi India nu au reuşit să resusciteze cererea de smartphone-uri.

Cu toată rezilienţa, Apple este aşteptată să crească şi ea preţurile noilor iPhone-uri la toamnă. Tim Cook a lăsat să se înţeleagă acest lucru într-un interviu în care a spus că situaţia actuală nu mai poate fi menţinută mult.