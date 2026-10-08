Vânzările trimestriale ale Mercedes au scăzut dar cele de vehicule electrice au înregistrat o creștere record

Producătorul auto Mercedes-Benz AG a anunțat miercuri că a vândut pe plan global 407.200 de automobile în trimestrul trei din 2026, un declin de 8% comparativ cu perioada similară din 2025, transmite DPA.

În afara Chinei, vânzările au crescut cu 1% față de trimestrul trei din 2025.

China, cea mai mare piață auto din lume, continuă să provoace dificultăți companiei germane, vânzările înregistrând un declin de 31%. Scăderile vin pe fondul situației dificile de pe piața de automobile și a concurenței intense, se arată în comunicatul Mercedes.

Pe de altă parte, vânzările de vehicule electrice (EV) pe plan global au înregistrat o creștere record în trimestrul trei din 2026, de 61%, la 68.400 de unități, comparativ cu perioada similară din 2025.

În Europa, vânzările EV au urcat cu 78%, adică unul din trei automobile Mercedes-Benz vândute în Europa este acum un model complet electric.

În 2025, Mercedes a vândut ușor peste 1,8 milioane de automobile pe plan global, un declin de 9% comparativ cu 2024.

Pe termen mediu, divizia de automobile ar urma să revină la vânzări de două milioane de automobile, se arată în comunicatul Mercedes.

Grupul cu sediul în Stuttgart este unul dintre giganții auto germani care caută să-și reducă costurile în Germania și să-și îmbunătățească competitivitatea, după ani de scădere a vânzărilor și sporirea concurenței din China.

Conducerea a avertizat că două fabrici din Germania ar putea fi închise dacă nu sunt reduse costurile, ceea ce a determinat proteste din partea angajaților.

În iulie, Mercedes-Benz a raportat o creștere a profitului trimestrial la nivelul grupului, pentru prima dată în ultimii trei ani, dar declinul sever al vânzărilor din China continuă să afecteze rezultatele diviziei sale auto.

În trimestrul doi din 2026, profitul net al grupului a urcat în ritm anual cu 13,5%, de la 957 milioane de euro la aproximativ 1,09 miliarde de euro. Ultima dată când firma listată în indicele principal DAX 40 al Bursei de la Frankfurt a raportat o creștere anuală a profitului la nivelul grupului a fost în trimestrul doi din 2023.

Totuși, veniturile au scăzut cu 3,3%, la ușor peste 32 miliarde, în timp ce profitul înainte de dobânzi și taxe (EBIT) a urcat cu 21,5%, la aproximativ 1,55 miliarde de euro.

Mercedes a anunțat că a continuat să-și îmbunătățească eficiența și productivitatea. Măsurile de reducere a costurilor au sprijinit rezultatele financiare în trimestrul doi din 2026. În plus, rezultatele diviziei de camionete și ale celei de servicii financiare au compensat slăbiciunea diviziei sale auto.

În primul semestru din acest an, profitul net al grupului a scăzut în ritm anual cu 6,3%, la aproximativ 2,52 miliarde de euro, veniturile au înregistrat un declin de 4,1% iar EBIT de 3,1%.