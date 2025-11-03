Vehiculele electrice au pus capăt creşterii tradiţionale a consumului de benzină în China în timpul vacanţei de toamnă

Tradiţionalul vârf al cererii de benzină din timpul ”Săptămânii de Aur” din China s-a estompat în acest an, pe fondul expansiunii rapide a vehiculelor electrice (EV) şi al unei reţele extinse de staţii de încărcare care a schimbat radical obiceiurile de călătorie ale populaţiei, transmite Reuters.

Tianyu Jiang, un şofer din provincia Sichuan, a parcurs în octombrie 2.000 de kilometri până la Beijing la volanul unei maşini electrice, o călătorie pe care, spune el, ”ar fi făcut-o altădată doar cu o maşină pe benzină”.

El face parte din zeci de milioane de chinezi care aleg tot mai des vehicule electrice sau hibride, fenomen ce a dus la scăderea consumului de benzină cu 9% în octombrie, la 12,5 milioane de tone, potrivit datelor Sublime China Information (SCI). În medie, consumul zilnic a rămas aproape neschimbat faţă de septembrie, o situaţie neobişnuită pentru perioada concediilor.

Scăderea marchează o schimbare structurală: China, cel mai mare importator mondial de petrol, pare să fi atins vârful cererii de benzină în 2023, iar divizia de cercetare a companiei Sinopec anticipează o scădere de peste 4% în 2025.

În primele nouă luni ale anului, vehiculele electrice şi hibride au reprezentat aproape jumătate din vânzările de maşini noi, iar în timpul vacanţei de opt zile, una din cinci deplasări auto s-a făcut cu astfel de vehicule, potrivit Ministerului Transporturilor.

Consumul zilnic de energie electrică în staţiile de încărcare – un indicator al utilizării vehiculelor electrice – a crescut cu 45,7% faţă de 2024, în timpul aceleiaşi perioade.

Succesul mobilităţii electrice se datorează în mare parte expansiunii infrastructurii, care a ajuns la 18 milioane de puncte de încărcare până la finalul lunii septembrie, o creştere de 54,5% faţă de anul anterior.

”În perioadele de vârf, trebuie să aştepţi atât la pompe, cât şi la staţiile de încărcare. Dar dacă ai nevoie urgentă de energie, poţi ieşi de pe autostradă şi găseşti o staţie de încărcare la cel mult 10 kilometri — şi e mult mai ieftin.”, spune Jiang.

Tendinţa confirmă o transformare istorică a pieţei energetice chineze, unde vehiculele electrice nu mai sunt o excepţie, ci o forţă principală care reduce dependenţa de combustibilii fosili şi rescrie echilibrul global al cererii de petrol.