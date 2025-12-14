Veniturile lunare ale Rusiei din petrol şi gaze, aproape de cel mai scăzut nivel din august 2020

Veniturile statului rus obţinute din petrol şi gaze în luna decembrie sunt pe cale să se reducă aproape la jumătate faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la aproximativ 410 miliarde de ruble (circa 5,17 miliarde de dolari), pe fondul scăderii preţurilor la ţiţei şi al întăririi rublei, potrivit calculelor Reuters publicate vineri.

Veniturile din petrol şi gaze reprezintă principala sursă de finanţare pentru Kremlin, asigurând aproximativ un sfert din încasările bugetului federal, puternic afectat de cheltuielile ridicate pentru apărare şi securitate de la declanşarea invaziei în Ucraina, în februarie 2022.

Pentru întregul an, veniturile din acest sector sunt estimate să scadă cu aproape 25%, până la 8,44 trilioane de ruble, sub prognoza oficială a Ministerului de Finanţe, de 8,65 trilioane de ruble. Estimarea se bazează pe date din industrie şi pe statistici oficiale privind producţia, rafinarea şi livrările.

Cel mai scăzut nivel lunar al veniturilor din petrol şi gaze fusese raportat în august 2020, când acestea au coborât la 405 miliarde de ruble, în contextul prăbuşirii preţurilor la petrol în timpul pandemiei de COVID-19.

Serghei Konigin, analist senior la banca de investiţii Sinara din Moscova, a declarat că deficitul bugetar estimat pentru decembrie, de 1,6 trilioane de ruble, va fi acoperit prin emiterea de obligaţiuni de stat, însă anul 2026 se anunţă mult mai dificil. Potrivit acestuia, bugetul pentru anul viitor a fost construit pe un scenariu optimist, cu un preţ al petrolului de 59 de dolari pe baril şi un curs de schimb de 92 de ruble pentru un dolar.

Datele arată că preţul de referinţă al petrolului rusesc utilizat în scopuri fiscale a scăzut în noiembrie cu 16,4% faţă de octombrie, până la 44,87 dolari pe baril, în timp ce rubla s-a apreciat la 80,35 unităţi pentru un dolar.

Konygin anticipează că, în primăvara viitoare, autorităţile vor fi nevoite să modifice bugetul şi să recurgă la Fondul Naţional de Bunăstare pentru a acoperi deficitul, în condiţiile unui preţ mai scăzut al petrolului.

Ucraina şi aliaţii săi occidentali au declarat în repetate rânduri că urmăresc reducerea veniturilor Rusiei din exporturile de petrol, cu scopul de a limita capacitatea Moscovei de a finanţa războiul.

Ministerul rus de Finanţe estimase iniţial venituri de 10,94 trilioane de ruble din petrol şi gaze în acest an, însă a revizuit prognoza în scădere în luna octombrie, pe fondul temerilor legate de un excedent de ofertă pe piaţa globală a petrolului.

Ministerul Finanţelor urmează să publice datele oficiale privind veniturile din petrol şi gaze pentru luna decembrie la 14 ianuarie.