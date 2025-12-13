Veniturile Rusiei din petrol și gaze sunt la cel mai scăzut nivel de după august 2020

Veniturile statului rus din petrol și gaze se vor înjumătăți, probabil, în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024, ajungând la 410 miliarde de ruble (5,17 miliarde de dolari), ca urmare a prețurilor mai mici la țiței și a unei ruble mai apreciate, arată calculele publicate vineri de Reuters.

Rusia a raportat cele mai mici venituri lunare din petrol și gaze, în valoare de 405 miliarde de ruble, în august 2020, când cotațiile petrolului s-au prăbușit în timpul pandemiei de COVID-19.

Pentru întregul an 2025, veniturile statului rus din petrol și gaze vor scădea cu aproape un sfert, până la 8.440 miliarde de ruble, sub previziunile Ministerului rus al Finanțelor de 8.650 miliarde de ruble, conform calculelor Reuters pe baza datelor colectate de la surse din industria de petrol și gaze și a datelor oficiale privind producția, rafinarea și livrările.

Veniturile din petrol și gaze reprezintă principala sursă de numerar pentru Kremlin, reprezentând un sfert din veniturile totale ale bugetului federal. Scăderea este dureroasă pentru Rusia, care a crescut considerabil cheltuielile pentru apărare și securitate de la lansarea campaniei militare din Ucraina în februarie 2022.

Ucraina și susținătorii săi occidentali au declarat în repetate rânduri că vor să forțeze Rusia, al doilea mare exportator de petrol din lume, să oprească războiul său, subminându-i economia.

Ministerul rus al Finanțelor se aștepta, inițial, la venituri din petrol și gaze de 10.940 miliarde de ruble în acest an, dar și-a revizuit în jos previziunile în octombrie, pentru a ține cont de scăderea prețurilor globale la petrol, care au fost afectate de îngrijorările legate de excesul de ofertă.

Luna trecută, prețul petrolului rusesc în ruble, utilizat în scopuri fiscale, a scăzut cu 17,1% față de octombrie, până la 3.605 ruble pe baril.

Ministerul rus al Finanțelor va publica estimările sale privind veniturile din petrol și gaze în luna decembrie, pe data de 14 ianuarie.