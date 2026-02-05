Veniturile Rusiei din petrol și gaze sunt la cel mai scăzut nivel din iulie 2020

Veniturile Rusiei din petrol și gaze s-au înjumătățit în ianuarie, comparativ cu perioada similară din 2025, atingând cel mai redus nivel de după iulie 2020, conform datelor Ministerului de Finanțe, transmite Reuters.

Guvernul a obținut luna trecută venituri de 393,3 miliarde de ruble (5,10 miliarde de dolari), față de 447,8 miliarde de ruble în decembrie.

Evoluțiile vin pe fondul cotațiilor mai scăzute la țiței și a aprecierii rublei.

Aceste venituri sunt cea mai importantă sursă de numerar pentru Kremlin, fiind responsabile pentru aproximativ o treime din totalul veniturilor la bugetul federal în ultimul deceniu. Războiul din Ucraina a determinat Occidentul să introducă mai multe sancțiuni destinate diminuării veniturilor din petrol și gaze ale Rusiei. Declinul previzionat sporește dificultățile cu care se confruntă Guvernul de la Moscova, inclusiv majorarea deficitului bugetar. Anul trecut, deficitul bugetar s-a situat la 5.600 miliarde de ruble, sau 2,6% din PIB.

Pentru acest an, veniturile Rusiei din petrol și gaze sunt estimate la 8.920 miliarde de ruble, în timp ce veniturile bugetare totale sunt previzionate la 40.283 miliarde de ruble.

Anul trecut, veniturile Rusiei din petrol și gaze au scăzut cu 24%, la 8.480 miliarde de ruble, cel mai redus nivel începând din 2020.