Veștea: Nu e momentul deciziilor pripite. Voi folosi responsabil timpul la dispoziție pentru a construi un acord solid

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a transmis, joi, că nu este momentul pentru decizii pripite sau luate sub presiunea urgenței și va folosi responsabil timpul pe care îl are la dispoziție pentru a construi un acord solid privind programul de guvernare, menționând că își asumă continuarea dialogului și a negocierilor cu partidele politice până la finalizarea acestui program și a echipei guvernamentale.

‘Seriozitatea și echilibrul sunt principiile care trebuie să ne ghideze în această perioadă. Nu este momentul pentru decizii pripite sau luate sub presiunea urgenței. Voi folosi responsabil timpul pe care îl am la dispoziție pentru a construi un acord solid asupra programului de guvernare, unul care să susțină relansarea economiei, creșterea nivelului de trai al românilor și restabilirea echilibrului bugetar’, a scris Veștea pe Facebook.

El a adăugat că înțelege așteptările oamenilor după mai bine de o lună și jumătate de instabilitate politică și își asumă continuarea dialogului și a negocierilor cu partidele politice până la finalizarea programului de guvernare și a echipei guvernamentale.

‘Românii își doresc soluții și rezultate. Însă discutăm despre viitorul Guvern al României și despre direcția în care va merge țara în anii următori. Tocmai de aceea, fiecare decizie trebuie analizată cu responsabilitate și luată în interesul pe termen lung al României. Îmi asum continuarea dialogului și a negocierilor cu partidele politice până la finalizarea programului de guvernare și a echipei guvernamentale. Fără improvizații. Fără excese. Fără decizii dictate de emoție sau de grabă. Cu seriozitate și echilibru – valorile care vor defini actul de guvernare pe care îl voi conduce cu sprijinul și încrederea Parlamentului’, a subliniat premierul desemnat.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, joi, că social-democrații vor stabili în Consiliul Politic Național dacă vor face parte din Guvernul propus de Adrian Veștea.

‘Am tot respectul pentru Adrian Veștea. Este un om pe care îl cunosc de câțiva ani, este un om care a câștigat de câteva ori uninominal alegeri: la Consiliul Județean Brașov, a fost și primar. E un om care în acest moment este desemnat premier al României. Nu avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea, dar l-am informat că decizia PSD de a intra sau nu (în Guvernul condus de Adrian Veștea – n.red.) se va mai lăsa așteptată, pentru că în zilele următoare noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului. Trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare. Azi i-am informat pe colegii mei că, în principiu, mi-aș dori duminică după-amiază să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Național și să luăm decizia dacă intrăm sau nu în Guvernul condus de Adrian Veștea’, a declarat Grindeanu.