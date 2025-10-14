Vucic: Serbia își va proteja interesele cu privire la compania petrolieră NIS

Serbia va face tot ce poate pentru a-și proteja interesele având în vedere sancțiunile americane împotriva companiei petroliere NIS, care are sediul în Serbia, dar la care pachetul majoritar de acțiuni este deținut de Rusia, a declarat luni președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, transmite Reuters.

La începutul acestui an, Washington-ul a anunțat sancțiuni împotriva NIS, cel mai mare producător de carburanți din Serbia și unul dintre ultimele active energetice pe care le mai deține Rusia în Europa, din cauza invaziei din Ucraina. Cu toate acestea, o serie de derogări au permis NIS să continue să importe petrol până săptămâna trecută, când compania a informat că nu va mai beneficia de nicio amânare de la regimul sancțiunilor americane.

”Prietenii noștri ruși au înțeles mesajul nostru. Noi am înțeles interesele lor. Vom face totul, tactic și strategic, în interesul superior al Serbiei”, a spus Vucic într-o postare video pe Instagram.

Postarea a venit la finalul a ceea ce Vucic a numit ”discuții deschise și sincere” cu Alexander Dyukov – CEO-ul companiei-mamă a NIS, Gazpromneft – și ministrul adjunct al energiei din Rusia, Pavel Sorokin.

”Nu va exista o criză de țiței, derivate ale acestuia și nicio criză energetică”, a adăugat președintele Serbiei.

Vucic nu a specificat amploarea măsurilor pe care Serbia le-ar putea lua pentru a asigura aprovizionarea neîntreruptă cu țiței.

Decizia luată joi de Biroul pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Trezoreriei SUA a determinat operatorul conductelor de petrol din Croația, JANAF, care furnizează țiței rafinăriei NIS de lângă Belgrad, să își reducă livrările.

Fără livrările de țiței de la JANAF, NIS – singura companie de rafinare a petrolului din Serbia, și firma care produce aproximativ 80% din totalul produselor petroliere din Serbia, de la benzină la combustibil pentru avioane – se va confrunta cu dificultăți în a funcționa după 1 noiembrie, a declarat Vucic săptămâna trecută.

NIS este cea mai tranzacționată companie la bursa de la valori de la Belgrad. Compania are aproximativ 13.500 de angajați și o rețea de peste 400 de benzinării, majoritatea în Serbia, aproximativ 80 în Bosnia și restul în Bulgaria și România. Conform ultimelor date disponibile, grupul rus Gazprom Neft deține 45% din acțiunile NIS. Recent, compania-mamă Gazprom a transferat 11% din acțiunile sale la NIS către o companie cu sediul la Sankt Petersburg denumită Intelligence. Statul sârb deține aproape 30% din NIS, iar restul este deținut de acționari minoritari.