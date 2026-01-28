WhatsApp lansează un mod superior de securitate

Platforma de comunicare WhatsApp, deţinută de gigantul american Meta, anunţă introducerea unui mod avansat de securitate, care oferă protecţii mai puternice împotriva atacurilor cibernetice.

Noua opţiune se numeşte Strict Account Settings şi, printr-un singur click, activează mai multe masuri stricte de securitate. Printre altele, sunt blocate ataşamentele primite de la persoane necunoscute, sunt dezactivate previzualizările pentru link-urile primite şi sunt reduse la tăcere apelurile de la numere necunoscute.

Aceste opţiuni, care pot fi activate toate printr-o singură acţiune, sunt menite să protejeze în mod special utilizatorii expuşi la atacuri targetate, precum figuri publice, jurnalişti sau activişti sociali.

În comunicatul oficial, în care WhatsApp aminteşte şi criptarea completă pe care o oferă, compania recunoaşte că există cazuri în care aceasta nu este suficientă, cazuri în care sunt necesare măsuri suplimentare.

Noul set de măsuri de securitate vine după ce, în ultimii ani, au avut loc mai multe atacuri cu spyware, inclusiv din partea unor guverne, care au ţintit anumiţi utilizatori.

Funcţionalitatea Strict Account Settings a început să fie implementată de marţi seară, dar va dura probabil câteva săptămâni până când aceasta va fi disponibilă pentru toţi cei peste trei miliarde de utilizatori WhatsApp.