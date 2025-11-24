Xiaomi a deschis primul magazin fizic din România în mall-ul ParkLake din Bucureşti

Xiaomi a deschis primul magazin fizic din România în incinta ParkLake Shopping Center din Bucureşti. Pentru 2026, Xiaomi îşi propune să extindă varietatea de produse comercializate pe piaţa din România cu electrocasnice mari (white goods). Potrivit companiei, România este una dintre cele mai dinamice pieţe din Europa Centrală şi de Est şi ia în calcul posibilitatea deschiderii altor noi puncte de lucru fizic.

”Xiaomi a deschis primul magazin fizic din România în incinta ParkLake Shopping Center din Bucureşti. Noul magazin face parte din strategia de consolidare a prezenţei companiei pe piaţa locală şi este primul spaţiu operat direct de Xiaomi. Consumatorii vor putea descoperi aici o gamă variată de aproape 40 categorii de produse”, anunţă compania.

Noul spaţiu Xiaomi Store ParkLake este conceput ca un hub de experienţă unde vizitatorii pot descoperi întregul ecosistem Xiaomi. Acesta include toate categoriile pe care consumatorii le pot găsi şi în online cum ar fi telefoane mobile, tablete, ceasuri inteligente, produse smart pentru casă din ecosistemul AIoT şi chiar soluţii pentru mobilitate urbană cum sunt trotinetele.

„Deschiderea primului nostru magazin propriu în România reprezintă un moment important în evoluţia Xiaomi pe piaţa locală. Ne dorim să fim mai aproape de utilizatorii noştri, de aceea am mizat pe canalele online pentru acoperire naţională, dar şi pe magazinul fizic ca să le oferim fanilor Xiaomi oportunitatea de a experimenta direct întregul nostru ecosistem de produse. România este una dintre cele mai dinamice pieţe din Europa Centrală şi de Est, iar investiţia în retail fizic reflectă angajamentul nostru pe termen lung faţă de această regiune şi faţă de comunitatea Xiaomi. Mai mult, această deschidere face parte din iniţiativa Xiaomi New Retail, axată pe oferirea unei experienţe excepţionale pentru utilizator prin integrarea online–offline şi prin procese complet digitalizate”, a declarat Linshan Zheng, country manager, Xiaomi Romania.

În total, in jur de 300 de produse din toate categoriile sunt disponibile în magazin, precum telefoane precum Xiaomi 15 Ultra sau Xiaomi 15T Pro, aspiratoare robot, televizoare, monitoare, scutere electrice ori soluţii inteligente pentru casă. În magazin vizitatorii pot beneficia de recomandări personalizate din partea unei echipe dedicate de şase consultanţi.

”Interesul crescut al consumatorilor a arătat că Xiaomi este în prezent pe locul al doilea în România la livrările de telefoane mobile, cu o cotă de 18% în Q3 2025 (potrivit datelor Canalys/Omdia). Printre cele mai populare produse se numără smartphone-urile Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15 Ultra şi seria Redmi Note 14, alături de aspiratoarele robot din gama Xiaomi Robot Vacuum S20 şi Xiaomi Robot Vacuum X20 şi purificatoarele Smart Air Purifier 4”, arată compania.

Deschiderea magazinului din ParkLake face parte dintr-un plan global, prin care Xiaomi îşi extinde accelerat reţeaua de retail. De aceea, compania evaluează oportunităţi pentru noi locaţii în România, iar pentru 2026 ia în calcul posibilitatea deschiderii altor noi puncte de lucru fizic, adaptând ritmul dezvoltării la dinamica pieţei şi la nevoile consumatorilor.

Mai mult, pentru anul viitor Xiaomi vizează extinderea segmentelor de produse comercializate pe piaţa din România prin aducerea de noi categorii cum ar fi maşini de spălat cu uscător, frigidere şi aparate de aer condiţionat.

Xiaomi Corporation a fost fondată în aprilie 2010 şi este listată pe Piaţa Principală a Bursei de Valori din Hong Kong din 9 iulie 2018 (1810.HK). Xiaomi este o companie de electronice de consum şi producţie inteligentă, având în centrul activităţii sale smartphone-uri şi dispozitive inteligente interconectate printr-o platformă IoT.

Xiaomi este una dintre cele mai mari companii de smartphone-uri la nivel global. În iunie 2025, numărul utilizatorilor activi lunar (MAU) a ajuns la aproximativ 731,2 milioane (inclusiv smartphone-uri şi tablete) la nivel mondial. De asemenea, compania a creat una dintre cele mai mari platforme AIoT (Inteligenţă Artificială + Internet of Things) pentru consumatori, atingând aproximativ 989,1 milioane de dispozitive inteligente conectate la platforma sa (cu excepţia smartphone-urilor, laptopurilor şi tabletelor), până la data de 30 iunie 2025. În octombrie 2023, Xiaomi şi-a actualizat strategia la ecosistemul inteligent „Human × Car × Home”, integrând perfect dispozitivele personale, produsele smart home şi automobilele.

Produsele Xiaomi sunt prezente în peste 100 de ţări şi regiuni din întreaga lume.