Xiaomi începe precomenzile pentru o versiune îmbunătăţită a sedanului electric SU7 şi pune accent pe siguranţă

Xiaomi a anunţat miercuri lansarea precomenzilor pentru o versiune actualizată a sedanului electric SU7, într-un demers menit să revigoreze vânzările celui mai popular model EV al companiei pe o piaţă chineză extrem de competitivă, relatează Reuters.

Anunţul vine într-un moment sensibil pentru Xiaomi, care se confruntă cu critici publice sporite privind standardele de siguranţă, după mai multe accidente recente. Şi alţi producători de vehicule electrice, inclusiv rivalii Tesla şi BYD, au fost supuşi unui control mai atent în urma unor incidente şi rechemări în service.

Noua generaţie SU7, care urmează să fie lansată pe piaţă în aprilie, va avea sistem lidar ca dotare standard şi o autonomie maximă de până la 902 kilometri, a precizat directorul general al Xiaomi, Lei Jun, într-o postare pe platforma Weibo. Preţul de pornire pentru precomenzi este de 229.900 yuani (aproximativ 32.900 de dolari), cu 6,5% mai mare decât versiunea iniţială lansată în martie 2024, dar încă cu 2,4% sub preţul de bază al Tesla Model 3.

Spre deosebire de campaniile anterioare, Xiaomi a ales de această dată să pună accent pe siguranţă şi să minimizeze mesajele legate de performanţă şi viteză.

”Siguranţa este baza şi premisa,” a subliniat Lei Jun.

Până în prezent, vânzările SU7, model care oferă o autonomie maximă de 830 km în versiunea anterioară, au depăşit 360.000 de unităţi, ceea ce înseamnă o medie de aproximativ 17.000 de vehicule pe lună.

Xiaomi, care comercializează şi SUV-ul electric YU7, şi-a stabilit un obiectiv de vânzări de 550.000 de vehicule electrice în acest an, după ce în 2025 a depăşit pragul de 410.000 de unităţi.

Cu toate acestea, vânzările SU7 au intrat pe un trend descendent din luna august, iar modelul a fost depăşit pe piaţa chineză de Tesla Model 3 în lunile septembrie şi noiembrie.

Deşi Xiaomi şi-a construit o poziţie puternică atât în sectorul smartphone-urilor, cât şi în cel al vehiculelor electrice, susţinută de o bază loială de fani ai fondatorului său, compania a atras critici după două accidente mortale implicând vehicule Xiaomi anul trecut. Autorităţile au anunţat că investigaţiile sunt în desfăşurare. Lei Jun a declarat că firma va răspunde îngrijorărilor, dar a acuzat existenţa unor campanii de denigrare în mediul online.

Un eveniment transmis live, în care Lei a demontat SUV-ul YU7 pentru a demonstra calitatea construcţiei, a generat la rândul său reacţii negative, unii spectatori contestând afirmaţiile companiei. Luni, noul director de comunicare al Xiaomi, Xu Jieyun, şi-a cerut public scuze pentru ceea ce a numit o eroare de relaţii publice, fără a oferi detalii suplimentare.