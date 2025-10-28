Zgonea (ANCOM): Se vor reduce aproximativ 100 de posturi ocupate în instituție, în urma reorganizării

Președintele ANCOM, Valeriu Zgonea, a declarat, marți, la comisiile parlamentare de buget, finanțe, că, în urma reorganizării instituției, se vor reduce aproape 100 de posturi ocupate în acest moment, menționând că în prezent sunt 736 de posturi, fără a fi luați în considerare demnitarii și persoanele din cabinetele acestora.

Zgonea a spus că ANCOM a mai trecut printr-un proces de reorganizare, menționând că, de când a preluat conducerea instituției, fondul de salarii a fost în scădere.

‘La sfârșitul anului 2024, Autoritatea avea un număr de 744 de posturi, inclusiv cele trei aferente demnitarilor (…) de președinte și cei doi vicepreședinți, votați de către Parlament, inclusiv cabinetele acestora. Astăzi, în Autoritate își desfășoară activitatea 655 de angajați cu contracte individuale de muncă, numărul total de posturi fiind 747, inclusiv cele trei posturi aferente. Pentru aplicarea Legii 145, la nivelul Autorității a fost constituit un grup de lucru’, a afirmat Zgonea.

El a explicat că, ‘astăzi, din analiza făcută, se poate estima că, din numărul total de 733 de posturi existente în organigramă la 1 ianuarie 2025, exceptând demnitarii și posturile din cabinetele acestora, aproximativ 490 de funcții sunt funcții de specialitate și 243 sunt funcții suport. (…) Plecând de la aceste cifre, va fi realizată organigrama instituției, care va ține cont de toate criteriile imperative din cadrul legislativ. Noua structură organizatorică a Autorității, care va rezulta din aplicarea Legii 145, va reflecta următoarele: o reducere a posturilor din organigramă, constând în aproximativ 160 de posturi, din cele 736 existente în prezent, fără demnitari și fără persoane din cabinetele acestora, din care aproape 100 sunt posturi ocupate în acest moment. Deci este o reducere semnificativă’, a mai spus Valeriu Zgonea.

El a adăugat că ‘prin aplicarea Legii 296 încă 15 posturi de conducere vor fi reduse’.

Potrivit lui Zgonea, în ceea ce privește salarizarea, conform prevederilor legii, după expirarea contractului colectiv de muncă aplicabil la nivelul Autorității, la 31 decembrie 2025, ANCOM va aplica o nouă grilă de salarizare, care să respecte dispozițiile Legii 145/2025.

‘Am încercat să tăiem, să reducem și să ne ocupăm în principal de redundanțe, așa cum spune și Legea 145, nu și din capacitatea autorității. Nu pot însă, în acest moment, să vă garantez că funcționalitatea autorității nu va fi afectată și capacitatea ei de a răspunde astăzi, în piață, unor provocări majore. Dacă ne uităm în toată Europa, cele trei autorități (ASF, ANRE și ANCOM – n.r.) sunt principalul motor și principalul instrument al autorităților în lupta și în tranziția digitală’, a mai spus Zgonea.

El a mai precizat că depune ‘toate eforturile pentru a nu afecta funcționalitatea instituției’.

‘Din păcate, prevederile legale aplicate (…) nu țin cont de specificul autorității. Autoritatea are, în acest moment, peste 80 de active, dintre care unele sunt turnuri de comunicații electronice, în afară de imobile. Suntem singura autoritate care derulează proiecte de investiții importante, unele dintre ele depășesc milioane de euro, și avem o rețea teritorială de monitorizare și control obligatoriu, pe care nu o regăsiți numai în România, ci o regăsiți în toate statele europene sau în statele care sunt membre ale Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor’, a mai explicat Valeriu Zgonea.

Valeriu Zgonea a mai spus că nivelul mediu de salarizare net în ANCOM este de 12.870 lei.