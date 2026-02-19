20% din electricitatea importată de Ucraina săptămână trecută a venit din România

Ucraina și-a redus importurile de energie electrică cu 3% săptămâna trecută, până la aproximativ 311 gigawați-oră, în contextul unor temperaturi mai ridicate, a estimat marți seara firma de analiză DixiGroup, transmite Reuters.

‘Aceasta este prima scădere a volumelor săptămânale de import din ultimele cinci săptămâni. Exporturile de energie electrică au rămas la zero timp de trei luni consecutiv’, se arată într-un raport al analiștilor de la DixiGroup.

Jumătate din electricitatea importată a provenit din Ungaria, 20% din România și 18% din Slovacia. Ucraina a importat, de asemenea, energie din Polonia și Republica Moldova.

Ucrainenii s-au confruntat cu temperaturi extrem de scăzute la începutul lunii februarie, când termometrele au ajuns și la minus 30 de grade Celsius în unele părți ale țării, tocmai când atacurile rusești au distrus mari părți rețeaua energetică.

Analiștii de la DixiGroup au adăugat că o creștere treptată a temperaturilor a îmbunătățit oarecum situația, deoarece vremea mai caldă a redus presiunea pe rețea și a atenuat deficitul de capacitate. Acest lucru a contribuit la stabilizarea parțială a programelor de aprovizionare și la evitarea întreruperilor de urgență la scară largă.

Săptămâna aceasta, Rusia a atacat din nou sistemul energetic ucrainean, lovind atât centrale termice, cât și substații electrice.

Atacurile asupra centralelor electrice, a sistemului de transport a energiei și a rețelei de gaze fac parte din invazia pe scară largă demarat de Rusia în februarie 2022. Moscova susține că vrea să submineze capacitatea de luptă a Ucrainei.