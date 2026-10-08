5000 de oportunități de carieră și 80 de companii la Angajatori de TOP

Într-o piață în care găsirea unui job a devenit un job în sine, Angajatori de TOP București revine pe 30–31 octombrie la Sala Palatului.

Piața muncii din România traversează o perioadă a contrastelor: companiile continuă să recruteze în domenii precum vânzări, customer support, IT, inginerie, achiziții și logistică, însă numărul oportunităților din resurse umane și marketing a scăzut. În același timp, competențele de inteligență artificială și cunoașterea limbilor străine devin criterii care pot face diferența între candidați. În acest context, Angajatori de TOP București, cel mai mare eveniment de carieră din România, revine pe 30–31 octombrie 2026, la Sala Palatului, cu 80 de companii și 5000 de oportunități de carieră: stagii de practică, internshipuri și joburi entry-level, middle și senior-level.

Vânzările, customer support-ul și IT-ul conduc clasamentul recrutărilor. 3,5% dintre joburile analizate au AI chiar în denumirea rolului.

O analiză Catalyst Solutions realizată pe baza a peste 20.000 de anunțuri de recrutare arată că una dintre cele mai vizibile schimbări ale pieței este reducerea numărului de programe dedicate studenților și proaspăt absolvenților. Pentru candidații aflați la început de drum, accesul la primul loc de muncă a devenit mai dificil, iar procesul de căutare presupune mai mult timp și o pregătire mai bună. „Sunt domenii în care există multe oportunități de carieră, dar și domenii în care volumul a scăzut destul de mult. Dacă ar fi să ne uităm la un tip de joburi care aproape au dispărut, aș include aici joburile pentru studenți și proaspăt absolvenți. Sunt mult mai puține programe față de anii anteriori și, pentru acești candidați, găsirea unui loc de muncă a devenit un job în sine. Pentru profesioniștii cu experiență, piața este ceva mai accesibilă: aproape jumătate dintre anunțurile analizate solicită minimum trei ani de experiență. Angajatorii caută tot mai des candidați „plug-and-play”, capabili să se integreze rapid și să producă rezultate într-un interval scurt”, a declarat Dragoș Gheban, Managing Partner Catalyst Solutions.

În clasamentul domeniilor cu cele mai multe poziții deschise se află vânzările care ocupă primul loc, urmate de customer support și IT. Ingineria se află pe locul patru, urmată de contabilitate, achiziții, IT hardware, resurse umane și marketing.

Pe 30–31 octombrie, timp de două zile, cei care sunt în căutarea unui loc de muncă sau își doresc să facă un pas nou în carieră se vor putea conecta în cadrul Angajatori de TOP București cu 80 de angajatori din domenii variate de activitate: inginerie, IT&C, servicii financiar-bancare, FMCG, retail, BPO, automotive și logistică. O parte dintre companiile care pot fi întâlnite toamna aceasta la Angajatori de TOP București sunt: AECOM, Allianz Trade, Apa Nova – o companie Veolia, Arcadis Global Excellence Center, ASIROM, BAT Romania, Bunge Romania, DSV Romania, E-INFRA, ENGIE Romania, Genpact, Glovo, Goodyear, McDonald’s în România, MedLife, Mondelez Romania, OMNIASIG VIG, PENNY., PORR Romania, PPC Romania, SCOR, Servier Pharma Romania, Societe Generale Global Solution Centre Romania, Siemens Energy, SLB Romania, TELUS Digital, Trend Consult, WORLDLINE.

AI creează roluri noi

Contrar temerilor că inteligența artificială va determina doar dispariția unor locuri de muncă, datele analizate de Catalyst Solutions indică, deocamdată, o creștere a cererii pentru competențe AI. Aproximativ 3,5% dintre joburile analizate au AI chiar în denumirea rolului, comparativ cu aproximativ 1–2% în urmă cu doi ani.

Companiile caută în special profesioniști seniori, de la software architects și specialiști în machine learning până la manageri responsabili de implementarea soluțiilor AI. În același timp, cerințele privind inteligența artificială încep să apară și în programele de internship sau în joburile entry-level, unde expunerea la instrumente precum ChatGPT ori Gemini reprezintă un avantaj.

Limbile străine

O altă zonă activă este cea a centrelor de servicii și shared services. Companiile multinaționale recrutează în România pentru roluri din financiar, resurse umane, achiziții și relații cu clienții, iar competențele lingvistice reprezintă una dintre cerințele principale. Aproape 9% dintre anunțurile analizate solicită cunoașterea unei a doua limbi străine. După engleză, care a devenit o cerință aproape implicită, germana este cea mai căutată, urmată de franceză și italiană. Există cerere și pentru vorbitori de maghiară, poloneză, croată, sârbă, bulgară, greacă, finlandeză, daneză sau norvegiană, iar mai rar pentru japoneză, arabă și chineză.

O piață a contrastelor

Retailul rămâne una dintre industriile cu planuri active de recrutare în această toamnă, urmată de bankingul unde multe roluri combină cunoștințele financiare cu abilități tehnologice, de analiză a datelor sau automatizare. Achizițiile și logistica înregistrează, de asemenea, un volum ridicat de recrutare. În schimb, numărul oportunităților din automotive și producție este mai redus comparativ cu perioadele anterioare.

Această fragmentare a pieței schimbă și modul în care candidații trebuie să se pregătească. Experiența relevantă, competențele digitale, folosirea instrumentelor AI și cunoașterea unei limbi străine suplimentare pot crește semnificativ accesul la oportunități.

Dincolo de standurile companiilor, Angajatori de TOP București include și zone tematice special create pentru fiecare etapă a parcursului profesional. Candidații nu mai caută doar oportunități de carieră, ci își doresc îndrumare, insight-uri reale din piață și interacțiuni autentice cu angajatorii, iar ediția din această toamnă Angajatori de TOP este construită exact în acest sens. Pentru a răspunde acestor așteptări, evenimentul introduce noi experiențe dedicate conexiunilor relevante dintre companii și talente:

Gen Z Hub , un spațiu special unde angajatorii pot construi relații mai puternice cu studenții, absolvenții și profesioniștii aflați la început de carieră, prin oportunități adaptate noii generații;

, un spațiu special unde angajatorii pot construi relații mai puternice cu studenții, absolvenții și profesioniștii aflați la început de carieră, prin oportunități adaptate noii generații; Career Empowerment Hub , o zonă în care companiile susțin activ dezvoltarea profesională și își consolidează brandul de angajator prin inițiative de educație, capacitatea de angajare și viitorul muncii;

, o zonă în care companiile susțin activ dezvoltarea profesională și își consolidează brandul de angajator prin inițiative de educație, capacitatea de angajare și viitorul muncii; Zone dedicate industriilor, gândite să conecteze angajatorii cu talente cât mai relevante în domeniile-cheie ale economiei, astfel încât fiecare candidat să își poată găsi mai ușor direcția potrivită de carieră.

Participarea la Angajatori de TOP București este gratuită în baza CV-ului Barcode.

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