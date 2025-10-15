90 de roboți AI pentru digitalizarea IMM-urilor din România – inițiativă semnată de trei tineri antreprenori

WebitFactory, compania de dezvoltare software condusă de trei tineri antreprenori români – Marius Drenea, Ionuț Avram și Vladin Grebeniță lansează campania „90 de Agenți AI în 90 de Zile”, un demers ambițios prin care echipa își propune să creeze și să lanseze, în doar trei luni, 90 de agenți inteligenți capabili să transforme modul în care afacerile locale își optimizează procesele interne și adoptă automatizări bazate pe inteligență artificială. Inițiativa are scopul de a ajuta companiile românești să devină la fel de competitive ca cele de pe piața globală.

“Într-un context global în care AI-ul nu mai este opțional, ci o condiție pentru a rămâne competitivi, noi le oferim antreprenorilor români acces la aceleași unelte puternice, astfel încât să poată progresa în același ritm și să concureze de la egal la egal pe piața globală. Ne-am luat această misiune de a crea câte un agent AI diferit zilnic, timp de 90 de zile. Agenții AI creați au rol de ‘copiloți’ pentru experții din fiecare departament, permițându-le să performeze la un nivel superior. Așa cum un pilot de avion nu este înlocuit de pilotul automat, ci este ajutat de acesta să se concentreze pe deciziile strategice ale zborului”, a declarat Marius Drenea, cofondator WebitFactory.

Agenții AI dezvoltați de WebitFactory sunt proiectați pentru a rezolva probleme concrete și a genera eficiență în toate departamentele cheie ale unei companii, printre care:

Marketing: Generarea accelerată de conținut creativ și analiza performanței campaniilor.

Operațiuni: Automatizarea integrală a proceselor repetitive (ex: procesarea facturilor, managementul comenzilor).

Vânzări: Automatizarea procesului de ofertare personalizată și a celui de urmărire și gestionare a potențialilor clienți.

HR: Eficientizarea recrutării prin pre-selectarea automată a candidaților relevanți.

Suport Clienți: Oferirea de răspunsuri instantanee 24/7 prin chatbot-uri inteligente sau prin agenți vocali.

Productivitate: Reducerea sarcinilor administrative, organizarea informațiilor și eliberarea timpului pentru activități strategice.

Project Management: Automatizarea raportării, monitorizarea în timp real a progresului și optimizarea alocării resurselor.

Implementarea agenților AI reduce semnificativ costurilor operaționale, prin diminuarea cheltuielilor cu forța de muncă implicată în sarcinile repetitive, eliminarea erorilor umane care generează pierderi financiare și valorificarea orelor de management recuperate pentru activități cu impact strategic.

„Un agent AI nu înlocuiește oamenii, ci le amplifică potențialul: lucrează non-stop, are o acuratețe de peste 90% și costă o fracțiune dintr-un salariu. Adevăratul câștig este eliberarea celui mai valoros activ al unei companii – creativitatea și viziunea oamenilor”, a adăugat Marius Drenea.

Datele din proiectele pilot ale companiei arată economii de timp între 30% și 50% la sarcinile automatizate, cu o reducere a erorilor umane de până la 70%, ceea ce conduce la o eficiență crescută și decizii de business rapide, bazate pe informații concrete.

Integrarea unui robot AI în fluxurile unei companii durează, în medie, între 3 și 7 zile pentru agenții standard sau o perioadă mai mare de timp în funcție de complexitatea soluțiilor necesare.

Pentru susținerea concretă a antreprenorilor români, WebitFactory lansează un program special: primii 150 de antreprenori care se înscriu până pe 1 ianuarie 2026 vor beneficia de un voucher de 5.000 EUR care acoperă parțial sau total costurile inițiale pentru dezvoltarea agentului AI personalizat. Mai multe detalii sunt disponibile pe webitfactory.io/ai.