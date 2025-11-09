A 15-a ediţie de Black Friday la eMAG s-a încheiat cu comenzi de aproape 1 miliard de lei, cu 10% peste anul trecut. Peste 702.000 de clienţi au comandat 3,5 milioane de produse

Cea de-a 15-a ediţie de Black Friday la retailerul eMAG a generat comenzi de peste 986 de milioane de lei, cu 10% peste anul trecut. În ziua cu cele mai multe reduceri din an, peste 702.000 de clienţi au comandat 3,5 milioane de produse din toate categoriile. Clienţii au cumpărat peste 8.500 de bilete la festivaluri şi experienţe, aproape 6,2 kilograme de aur, peste 5.400 de pachete turistice şi vouchere de bilete de avion şi au fost plasate 27 de comenzi pentru automobile. Spre deosebire de ediţia anterioară, au fost comandate cu 97% mai multe produse de gaming, cu 63% mai multe suplimente şi vitamine, cu 50% mai multă cafea şi ceai, cu 30% mai multe produse de igienă, cu 28% mai multe articole de încălţăminte. Aproape 34% dintre comenzi au fost achitate în rate. De asemenea, 8.500 de bilete la festivaluri şi experienţe şi peste 18.000 de kendame au fost comandate într-o singură zi.

”Cea de-a 15-a ediţie de Black Friday la eMAG a depăşit estimările, generând comenzi de peste 986 de milioane de lei, cu 10% peste anul trecut. În ziua cu cele mai multe reduceri din an, peste 702.000 de clienţi au comandat 3,5 milioane de produse din toate categoriile. Rezultate record au fost înregistrate şi pentru sellerii din eMAG Marketplace, atât ca nivel de participare în această ediţie, cât şi din punctul de vedere al comenzilor. Aproape o treime dintre produsele comandate de clienţi au fost din oferta celor peste 15.000 de comercianţi parteneri care au participat la eveniment în acest an, cel mai mare număr de selleri de până acum”, anunţă compania.

Rezultatele confirmă tendinţele observate în studiile realizate în ultima perioadă, care au arătat că, în actualul context economic, tot mai mulţi români şi-au planificat din timp listele de cumpărături pentru a profita de reducerile de Black Friday.

„Rezultatele acestei ediţii de Black Friday arată încrederea tot mai mare pe care oamenii o au în comerţul online. Oamenii au folosit listele de produse pregătite din timp, au descoperit produse noi de care aveau nevoie la cele mai bune preţuri din an şi au cumpărat pentru că aveau bugetele pregătite, dar şi pentru că au avut la dispoziţie cele mai multe soluţii de finanţare cu rate zero de până acum. Evenimentul a atras şi un număr record de selleri din eMAG Marketplace care s-au înscris în campanie, iar prin comenzile generate reuşim să susţinem mii de comercianţi locali să-şi dezvolte afacerile şi să ajungă la clienţi din toată regiunea”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.

Mai bine de o treime dintre vânzări au fost achitate în rate cu dobândă zero. Clienţii Genius au fost, şi anul acesta, cei mai activi cumpărători. Una din trei vizite pe eMAG de Black Friday a fost realizată de un utilizator Genius, iar numărul comenzilor plasate de aceştia a fost de aproape 38% din total. Ei au pus în coş cu 24% mai multe produse/comandă şi au cheltuit, în medie cu 7% mai mult în comparaţie cu un client care nu are un abonament activ, în timp ce 58% dintre comenzile lor au fost plasate cu livrare la easybox.

Clienţii au cumpărat peste 8.500 de bilete la festivaluri şi experienţe, aproape 6,2 kilograme de aur, peste 49 de tone de carne de porc, peste 17.000 de servicii şi abonamente de sănătate şi peste 5.400 de pachete turistice şi vouchere de bilete de avion.

Au fost plasate 27 de comenzi pentru automobile, iar reducerea medie pentru această categorie a fost de 22,3%, iar cele mai multe comenzi au vizat modele Ford, alături de un BMW i4 eDrive35 Gran Coupe şi trei automobile Volvo.

Judeţele Dolj şi Ilfov s-au menţinut pe parcursul întregii zile în fruntea clasamentului după valoarea medie a comenzilor per client. Tabloul la final este completat de Constanţa, Timiş şi Braşov.

Categoriile care au înregistrat unele dintre cele mai mari creşteri din punctul de vedere al valorii comenzilor plasate au fost: produsele de gaming (creştere de 98%), suplimentele şi vitamine (creştere de 63%), cafeaua şi ceaiul (creştere de 50%), produse de igienă (creştere de 30%), articole de încălţăminte (creştere de 28%), cosmetice şi produse de îngrijire personală (creştere de 24%), produse pentru copii (creştere de 21%) şi electrocasnice mici (creştere de 18%).

Top categorii de produse comandate

Produse cosmetice, suplimente şi înfrumuseţare – 820.000

Băuturi, băcănie, petshop şi curăţenie – 776.000

Jucării şi articole pentru copii – 402.000

Laptopuri, IT, birotică, papetărie şi cărţi – 142.000

TV audio-video şi gaming – 105.000

Telefoane, tablete, wearables şi caşti – 178.000

Electrocasnice mici – 181.000

Electrocasnice mari – 97.000

Articole fashion şi sport – 122.000

Articole de mobilă şi casă – 189.000

Înfiinţată în 2001, eMAG este un jucător al sectorului de comerţ online care s-a dezvoltat în România, Ungaria şi Bulgaria.