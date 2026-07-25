Activitatea economică în zona euro a revenit pe creștere în iulie, pentru prima dată în ultimele patru luni, datorită redresării comenzilor noi, arată rezultatele unui sondaj S&P Global, publicat vineri, transmite Reuters.

Indicatorul Purchasing Managers (PMI) privind activitatea economică în zona euro, calculat de S&P Global, a urcat în iulie la 51,9 puncte (de la 50 de puncte luna precedentă), depășind pragul de 50 de puncte, care separă o creștere de o contracție a economiei. Este cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni.

‘Creșterea PMI sugerează redresarea activității economice în zona euro și atenuarea presiunilor inflaționiste. Dar ținând cont de escaladarea războiului din Orientul Mijlociu și avansului prețurilor energiei, unele îmbunătățiri ar putea fi de scurtă durată’, a indicat Henry Chambers de la Capital Economics.

Comenzile noi au crescut pentru prima dată din februarie, înregistrând cel mai rapid ritm de creștere începând din aprilie 2023.

Industria și serviciile au contribuit la redresarea activității economice în zona euro. Indicele privind serviciile a urcat în iulie la 51,6 puncte (de la 49,4 de puncte luna precedentă). Este cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni, în timp ce indicele privind producția este la cel mai ridicat nivel din ultimele 52 de luni.

Activitatea în Germania, cea mai mare economie din Europa, a revenit pe creștere în iulie, în timp ce în Franța s-a atenuat declinul din servicii. Restul zonei euro a raportat cel mai solid ritm de creștere din ultimele optluni..

În afara UE, activitatea economică în Marea Britanie a revenit pe creștere în iulie, pentru prima dată în ultimele trei luni, un semn încurajator pentru noul premier Andy Burnham.

Și numărul de angajați a urcat în zona euro luna aceasta, după opt luni de concedieri.

În primul trimestru din 2026, economia zonei euro s-a contract cu 0,2%, pe fondul impactului războiului din Orientul Mijlociu, dar datele PMI din iulie sugerează redresarea activității economice în semestrul doi, deși riscurile rămân ridicate.