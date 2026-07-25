Adidas a câștigat Cupa Mondială pe bursă

Cupa Mondială este o vitrină comercială extraordinară care stimulează vânzările de tricouri, ghete și echipamente sportive, pe lângă consolidarea valorii mărcii, iar pe piața bursieră a existat deja un câștigător înainte de jucarea finalei: Adidas, relevă o analiză realizată de o platformă internațională de investiții și tranzacționare.

‘Finala Cupei Mondiale din 2026 a încoronat Spania drept noua Campioană Mondială, dar pe piața bursieră a existat deja un câștigător înainte de jucarea finalei. Adidas urma, de fapt, să îmbrace noua campioană indiferent de rezultat, pentru că ambele echipe naționale au concurat sub marca germană arhicunoscută. În acest an, până în prezent, acțiunile Adidas au avut o creștere de 7%, în timp ce concurentul Nike a avut o scădere de 31%. În plus, cele două mari vedete ale ambelor țări, Lamine Yamal și Lionel Messi, fac parte din portofoliul de ambasadori ai companiei. Totuși, Adidas a echipat jumătate dintre campionii Cupei Mondiale din secolul XXI. Dacă există o companie care, de-a lungul timpului, a reușit să profite de succesul Cupei Mondiale, aceea este Adidas’, susține Radu Puiu, analist financiar XTB România.

Potrivit acestuia, compania a sponsorizat echipele Spaniei (2010), Germaniei (2014) și Argentinei (2022), adică trei dintre cele șase campioane mondiale din 2002 până în prezent.

În prima sesiune după victorie, acțiunile Adidas au câștigat 1,70%, punctează Radu Puiu. Totuși, pe termen lung se conturează cel mai frapant model: Adidas acumulează o reevaluare medie de 13,8% după șase luni și 30,6% la 12 luni după ce a echipat campioana mondială.

‘De reținut este că efectul nu vine automat. De exemplu, după victoria Spaniei în Africa de Sud în 2010, acțiunile Adidas au crescut cu 35,2% în cursul anului următor. Pe de altă parte, după Cupa Mondială din 2014 din Brazilia, în ciuda titlului câștigat de Germania și a vânzărilor record de tricouri și mingi oficiale, prețul a ajuns să scadă cu 2,1%, ceea ce a arătat că succesul poate fi umbrit de factori macroeconomici. Cupa Mondială impulsionează Adidas, dar bursa se uită la beneficii’, subliniază analistul.

Cel mai bun exemplu recent al impactului Cupei Mondiale asupra Adidas a venit din Qatar 2022. Victoria Argentinei, condusă de Lionel Messi, a coincis cu o redresare a afacerilor care a determinat acțiunile Adidas să crească vertiginos cu aproape 59% în următoarele 12 luni.

‘Cu alte cuvinte, Cupa Mondială este o vitrină comercială extraordinară care stimulează vânzările de tricouri, ghete și echipamente sportive, pe lângă consolidarea valorii mărcii. Campionatul Mondial poate acționa ca un catalizator puternic pentru imaginea unui brand și pentru vânzări, dar evoluția bursieră a Adidas continuă să depindă, în ultimă instanță, de evoluția profiturilor, a marjelor și a strategiei sale de afaceri. Trofeul ajută, dar nu explică de unul singur evoluția cotației’, punctează analistul XTB România.

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