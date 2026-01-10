TikTok și FIFA încheie în premieră un acord de ”Platformă Preferată” pentru a extinde accesul la Cupa Mondială FIFA 2026, a anunțat, vineri, platforma.

”Cel mai amplu eveniment din istoria fotbalului a devenit astăzi și mai accesibil datorită unui parteneriat inovator dintre TikTok și FIFA, menit să aducă milioane de fani și mai aproape de acțiunea și emoția de la FIFA World Cup 2026. TikTok va deveni prima ‘Platformă Preferată’ (Preferred Platform) din istoria FIFA, ceea ce va duce la un nivel mai ridicat de colaborare și integrare și va permite TikTok să ofere o acoperire mai cuprinzătoare a Cupei Mondiale FIFA 2026, inclusiv mai mult conținut original, TikTok devenind astfel destinația principală pentru fani și creatori pe durata turneului. Acordul, primul de acest fel, are la bază parteneriatul inovator dintre TikTok și FIFA pentru Cupa Mondială Feminină FIFA 2023, care a generat zeci de miliarde de vizualizări”, se arată într-un comunicat al companiei.

Derulat până la finalul anului 2026, parteneriatul deschide și oportunități semnificative pentru partenerii media oficiali ai Cupei Mondiale FIFA 2026 pe TikTok, inclusiv posibilitatea de a transmite în direct fragmente din meciuri, de a publica mai multe selecții de videoclipuri și de a accesa conținut special produs de FIFA pentru TikTok.

De asemenea, radiodifuzorii vor putea monetiza conținutul despre Cupei Mondiale FIFA prin soluțiile premium de publicitate ale TikTok. În final, TikTok va implementa politici antipiraterie pentru a susține și proteja drepturile de proprietate intelectuală ale FIFA.

”Fotbalul a cunoscut o creștere explozivă la nivel global pe TikTok în ultimii ani, iar în calitate de prima Platformă Preferată din istoria FIFA, suntem încântați că fanii fotbalului vor putea să trăiască experiența Cupei Mondiale FIFA 2026 dincolo de cele 90 de minute, cu conținut exclusiv și acces fără precedent pentru creatori. TikTok GamePlan transformă pasiunea fanilor în rezultate de business măsurabile pentru partenerii noștri din sport: fanii sunt cu 42% mai predispuși să urmărească meciuri live după ce consumă conținut sportiv pe TikTok. Ajungem la noua generație de suporteri – în special la publicul tânăr și feminin – și transformăm această pasiune în audiențe reale și engagement la o scară fără precedent”, a declarat James Stafford, Global Head of Content, TikTok, citat în comunicat.

Parteneriatul de ”Platformă Preferată” va fi susținut de hub-ul interactiv TikTok dedicat Cupei Mondiale FIFA 2026, construit pe baza TikTok GamePlan, care le va permite fanilor să descopere conținut captivant ce va aduce la viață turneul cu 48 de echipe, alături de informații despre bilete și modalități de vizionare, precum și stimulente de participare precum stickere personalizate, filtre și funcții de tip gamification.

Pentru prima dată, TikTok și FIFA vor dezvolta un program solid dedicat creatorilor, care va oferi unui grup select de creatori globali de pe TikTok acces fără precedent la momente spectaculoase din culise – precum conferințe de presă și antrenamente – oferindu-le fanilor perspective unice și autentice asupra experienței Campionatului Mondial pe TikTok. În plus, un grup mai larg de creatori va avea ocazia să utilizeze și să co-creeze conținut folosind materiale de arhivă FIFA.

”Obiectivul FIFA este să transmită entuziasmul Cupei Mondiale FIFA 2026 către cât mai mulți fani, iar noi nu ne putem imagina o modalitate mai potrivită de a ne îndeplini această misiune, în cadrul celui mai mare eveniment sportiv din istorie, decât prin desemnarea TikTok drept ‘Platformă Preferată’ a turneului. Este o colaborare inovatoare și creativă care va conecta mai mulți fani din întreaga lume la Cupa Mondială FIFA în moduri fără precedent, ducându-i în culise și mai aproape de acțiune ca niciodată. Pe măsură ce fotbalul crește și evoluează – unind din ce în ce mai mulți oameni – la fel trebuie să evolueze și modul în care este distribuit și promovat”, a afirmat, la rândul său, secretarul general al FIFA, Mattias Grafstrom.

