Afacerile din comerțul cu amănuntul au crescut cu 1%, ca serie brută, la zece luni

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) a înregistrat o creștere de 1%, ca serie brută, în primele zece luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară din 2024, arată datele publicate, vineri, de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit sursei citate, raportat la intervalul de referință, au fost consemnate majorări ale vânzărilor de produse nealimentare (+3,2%) și în comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (+1,9%). În schimb, vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au scăzut cu 2,4%.

De asemenea, ca serie ajustată, în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, afacerile din comerțul cu amănuntul au crescut, pe ansamblu, cu 1,5%, datorită creșterilor vânzărilor de produse nealimentare (+4,2%) și comerțului cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (+3,0%). Vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au scăzut cu 1,8%.

Datele oficiale relevă, totodată, că, în octombrie 2025 comparativ cu octombrie 2024, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, în luna octombrie 2025, comparativ cu luna octombrie 2024, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 4,6%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-6,9%), comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-4%) și la vânzările de produse nealimentare (-3,2%).

Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate în octombrie 2025, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, afacerile din comerțul cu amănuntul au înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 4%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-6,9%) și la vânzările de produse nealimentare (-2,2%). Comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a crescut cu 3,4%.

În octombrie 2025 comparativ cu septembrie 2025, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, în luna octombrie 2025, comparativ cu luna precedentă, a scăzut, pe ansamblu, cu 0,6%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-5,3%) și la vânzările de produse nealimentare (-0,4%). Creșteri au înregistrat vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun, cu 1,8%.

Pe de altă parte, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a scăzut, pe ansamblu, în luna octombrie 2025, comparativ cu luna precedentă, cu 1,1%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-1%), vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-0,9%) și la vânzările de produse nealimentare (-0,4%).