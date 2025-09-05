Afacerile din comerțul cu amănuntul au crescut cu 3,1%, ca serie brută, la șapte luni (INS)

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) a crescut în primele șapte luni ale anului, față de perioada similară din 2024, atât ca serie brută cu 3,1%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 3,5%, arată datele publicate, joi, de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform INS, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, în perioada 1 ianuarie -31 iulie 2025, comparativ cu perioada 1 ianuarie -31 iulie 2024, a înregistrat o creștere, pe ansamblu, cu 3,1%, datorită creșterii vânzărilor de produse nealimentare (+5,8%) și comerțului cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (+3,7%). Vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au scăzut cu 0,7%.

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în perioada 1 ianuarie -31 iulie 2025, comparativ cu perioada 1 ianuarie -31 iulie 2024, a înregistrat o creștere, pe ansamblu, cu 3,5%, datorită creșterii vânzărilor de produse nealimentare (+6,8%) și comerțului cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (+2,5%). Vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au scăzut cu 0,1%.

Potrivit INS, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, în luna iulie 2025, comparativ cu luna precedentă, a crescut, pe ansamblu, cu 7,1%, datorită creșterii înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (+10,7%), vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (+6,3%) și la vânzările de produse nealimentare (+6,1%).

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a crescut, p ansamblu, în luna iulie 2025, comparativ cu luna precedentă, cu 0,3%, datorită creșterii înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (+1,4%), vânzările de produse nealimentare (+0,6%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (+0,1%).

De asemenea, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, în luna iulie 2025, comparativ cu luna iulie 2024, a înregistrat o creștere, pe ansamblu, cu 5,3%, datorită creșterii înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (+11,5%), vânzările de produse nealimentare (+5,4%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (+1,8%).

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în luna iulie 2025, comparativ cu luna iulie 2024, a înregistrat o creștere, pe ansamblu, cu 4,5%, datorită creșterii înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (+11,9%), vânzările de produse nealimentare (+5,8%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (+0,5%).