AFM a aprobat noi finanțări, în valoare de 4,52 milioane de lei, în Programul ‘Rabla’ pentru persoane fizice

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat, joi, noi dosare de finanțare pentru Programul ‘Rabla’ – persoane fizice, care cuprind 418 ecotichete în valoare de 4,52 milioane de lei.

‘Administrația Fondului pentru Mediu a publicat astăzi, 11 decembrie 2025, în urma ședinței Comitetului de Avizare, o nouă listă care cuprinde 418 ecotichete în valoare de 4.520.000 de lei depuse în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice’, se arată într-un comunicat de presă al instituției, transmis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, după publicarea listei cu dosarele aprobate statusul solicitantului în ‘beneficiar aprobat pentru finanțare’ va fi actualizat în aplicație.

Până în acest moment, în cadrul Programului Rabla auto 2025 pentru persoane fizice a fost aprobat un total de 12.557 ecotichete, cu o valoare de 156,9 milioane de lei.

‘În termen de 60 de zile de la obținerea statusului ‘beneficiar aprobat pentru finanțare’, solicitantul persoană fizică are obligația să distrugă și să radieze din evidența circulației autovehiculul uzat, să încarce documentele în aplicația informatică și să introducă data radierii autovehiculului uzat’, menționează AFM.

Lista dosarelor aprobate în cadrul acestui program este publicată pe site-ul afm.ro, la secțiunea aferentă Programului Rabla Auto persoane fizice.

Sesiunea de înscriere în cadrul programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, dedicat persoanelor fizice, se va încheia până la data de 31 decembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat acesteia.