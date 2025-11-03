AI-ul Google a inventat informaţii despre un senator american

Google a retras modelul Gemma din AI Studio, după ce un senator american a acuzat compania de defăimare, din cauza unor acuzaţii inventate de acesta.

Senatoarea republicană din Tennessee Marsha Blackburn i-a scris şefului Google Sundar Pichai după ce modelul open-source al companiei a susţinut că aceasta se face vinovată de viol.

Blackburn acuză Google că toate informaţiile oferire de Gemma ca răspuns sunt false, iar în susţinerea acestora AI-ul a produs link-uri către articole care nu există.

Google se apără spunând că face eforturi pentru a reduce halucinaţiile – o problemă care afectează toate modelele lingvistice, făcându-le să inventeze informaţii.

De asemenea, Google a decis retragerea modelului Gemma din suita AI Studio, dar acesta rămâne disponibil dezvoltatorilor prin intermediul API-urilor.

Blackburn este unul dintre senatorii republicani care n-au susţinut mereu politicile administraţiei Trump privind inteligenţa artificială. Aceasta a votat pentru eliminarea unei prevederi care urma să blocheze reglementarile AI-ului la nivel de stat vreme de 10 ani.