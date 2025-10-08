Airbus A320 a detronat Boeing 737 din postura de cel mai vândut avion din istorie

Constructorul aeronautic european Airbus a depășit marți o importantă barieră comercială, în condițiile în care familia sa de avioane A320 a devansat Boeing 737 din postura de cel mai vândut avion de linie din istorie, transmite Reuters.

Recordul vechi de decenii al grupului american Boeing a fost depășit după ce un avion A320 a fost livrat, în noaptea de luni spre marți, companiei saudite Flynas, astfel că livrările de aparate din familia A320 au ajuns la un total de 12.260 de exemplare, de la intrarea în serviciu a modelului A320 în 1988, conform datelor de referință ale firmei britanice de consultanță Cirium, utilizate în întreaga industrie.

Airbus nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la datele Cirium, urmărite de analistul în industria aeronautică Rob Morris.

Împreună, Boeing și Airbus au livrat peste 25.000 de avioane de linie A320 și 737, proiectate inițial pentru a conecta hub-uri mari și ulterior adoptate pe scară largă de transportatorii low-cost, pe care Airbus i-a curtat după ce Boeing a redus producția în timpul unei scăderi a cererii după 11 septembrie.

Airbus este deja cel mai mare producător de avioane din lume, după livrările anuale totale, dar noul record pe segmentul avioanelor cu fuselaj îngust pune capăt unei bătălii transatlantice de 40 de ani pentru cota de piață, după dezacordurile inițiale privind strategia și împărțirea locurilor de muncă între națiunile partenere de la Airbus, Franța, Germania, Spania și Marea Britanie.

Modelul de avion A320 a fost lansat în 1984, într-un moment în care mulți se întrebau dacă Airbus va mai rezista încă un deceniu după lansarea dureroasă a două avioane cu fuselaj lat. A 320 a zburat pentru prima dată trei ani mai târziu. Inginerii Airbus din Toulouse, Franța, au pariat pe introducerea comenzilor computerizate fly-by-wire pentru prima dată pe un avion de linie obișnuit, o tehnologie de pionierat care s-a confruntat cu rezistența sindicatelor și a unor transportatori, dar care ulterior a devenit larg acceptată. Acum, Airbus își extinde acum producția în SUA și China.

La rândul său, Boeing a stabilit standardul pentru producția de aeronave cu fuselaj îngust cu popularul său 737, introdus pentru prima dată în anii 1960, dar a intrat în criză în urma accidentelor mortale din 2018 și 2019. Compania americană își restabilește treptat producția în limitele reglementate.

Cei doi giganți ai aviației sunt așteptați să introducă noi modele cândva în următorul deceniu, dar ambii au declarat luni la conferința ISTAT de la Praga, că este puțin probabil să înceapă dezvoltarea prea curând, deoarece așteaptă progrese în tehnologia motoarelor.