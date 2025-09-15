Alphabet ajunge pentru prima dată la o capitalizare bursieră de 3.000 de miliarde de dolari

Alphabet, compania mamă a Google, a ajuns pentru prima dată luni la o capitalizare bursieră de 3.000 de miliarde de dolari, pe fondul interesului în creștere pentru inteligența artificială (AI) și a reglementărilor favorabile antitrust.

În deschiderea ședinței Bursei de la New York, acțiunile Alphabet clasa A au urcat cu 4,6%, la 251,88 dolari, în timp ce acțiunile clasa C au înregistrat un avans de 4,5%, la 252,3 dolari – ambele tranzacționându-se la niveluri ridicate record. Alphabet se alătură companiilor, inclusiv Apple și Microsoft, care au atins o capitalizare bursieră de 3.000 de miliarde de dolari.

Nvidia a devenit cea mai valoroasă companie din istorie, în condițiile în care capitalizarea de piață a producătorului de cipuri a depășit pragul de 4.000 miliarde de dolari, pe fondul optimismului investitorilor de pe Wall Street cu privire la inteligența artificială.

Un tribunal federal din SUA a decis că Alphabet poate menține controlul browserului Chrome și sistemului de operare mobilă Android, decizia reprezentând o victorie pentru giganții din domeniul tehnologiei.

De asemenea, încrederea investitorilor a sporit după ce compania a raportat că divizia sa de cloud-computing a înregistrat o creștere a veniturilor de 32% în trimestrul doi din 2025.