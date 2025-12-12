Amazon anunţă investiţii uriaşe de 35 de miliarde de dolari în India, cu accent pe infrastructura cloud şi inteligenţă artificială

Amazon a anunţat că va investi peste 35 de miliarde de dolari în infrastructura de cloud şi inteligenţă artificială din India până în 2030, într-o nouă etapă a competiţiei globale dintre giganţii tehnologici pentru a domina una dintre cele mai dinamice pieţe digitale din lume, relatează CNBC.

Angajamentul, prezentat în cadrul summitului Amazon Smbhav de la New Delhi, se adaugă celor aproape 40 de miliarde de dolari pe care compania i-a investit deja în India. Noile fonduri vor viza digitalizarea bazată pe inteligenţă artificială, creşterea exporturilor şi crearea de locuri de muncă, în linie cu priorităţile naţionale ale Indiei pentru dezvoltarea unui ecosistem AI local.

Amazon estimează că până în 2030 acest plan va genera încă 1 milion de locuri de muncă directe şi indirecte, va quadruplica exporturile la 80 de miliarde de dolari şi va aduce beneficii AI către 15 milioane de mici întreprinderi.

India este una dintre regiuni cu cea mai rapidă creştere a cheltuielilor pentru AI din Asia-Pacific. Deepika Giri, director de cercetare la IDC, a declarat pentru CNBC că cea mai mare oportunitate o reprezintă lipsa infrastructurii de calcul necesare pentru modelarea şi rularea aplicaţiilor AI.

Ţările asiatice îşi accelerează eforturile de a construi capacităţi AI suverane pe fondul tensiunilor comerciale globale, iar infrastructura devine un pilon central al acestor strategii.

Investiţia Amazon confirmă pariul pe economia digitală în expansiune rapidă a Indiei, unde compania dezvoltă centre de fulfillment, centre de date şi infrastructură de plăţi prin intermediul Amazon Web Services. Anunţul vine şi în contextul în care Microsoft a dezvăluit recent un plan de investiţii de 17,5 miliarde de dolari în infrastructura AI a Indiei.

”Suntem onoraţi că am făcut parte din transformarea digitală a Indiei în ultimii 15 ani. Privind înainte, suntem entuziasmaţi să continuăm să fim un catalizator al creşterii Indiei, democratizând accesul la AI pentru milioane de oameni.”, a declarat Amit Agarwal, vicepreşedinte senior Amazon pentru pieţe emergente.