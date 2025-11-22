Amazon concediază peste 1.800 de ingineri, în cele mai ample disponibilizări din istoria companiei

Amazon a efectuat luna trecută peste 14.000 de disponibilizări, afectând aproape toate segmentele gigantului tehnologic, de la cloud şi dispozitive, la publicitate, retail şi divizia de produse alimentare. Însă o categorie profesională a suportat lovitura cea mai dură: inginerii, relatează CNBC.

Datele din documentele depuse în New York, California, New Jersey şi statul Washington arată că aproape 40% dintre cele peste 4,700 de concedieri înregistrate în aceste state au vizat roluri de inginerie.

Cifrele provin din notificări WARN, obligatorii în faţa autorităţilor de stat. Aceste date acoperă doar o parte din totalul concedierilor anunţate în octombrie, deoarece reglementările diferă de la stat la stat.

Amazon se alătură astfel listei tot mai lungi de companii tehnologice care au redus personalul în 2024, în pofida fluxurilor mari de numerar şi a profiturilor solide. Potrivit Layoffs.fyi, aproape 113.000 de locuri de muncă au fost eliminate în acest an în 231 de companii tech, continuând trendul început în 2022.

CEO-ul Andy Jassy doreşte să transforme Amazon într-o organizaţie ”mai suplă”, asemănătoare unei startup uriaş, reducând birocraţia, îndemnând angajaţii să facă mai mult cu mai puţin” şi eliminând straturile manageriale considerate excesive. Noi concedieri sunt aşteptate în ianuarie, au declarat surse pentru CNBC.

Compania a transmis că reorganizarea nu este determinată majoritar de inteligenţa artificială, însă îşi realocă resursele către acest domeniu. Totuşi, Jassy însuşi a declarat în vară că avansul AI va reduce, în timp, numărul locurilor de muncă corporate.

Directorul de resurse umane, Beth Galetti, a subliniat în anunţul concedierilor necesitatea accelerării inovaţiei — cu mai puţini oameni, inclusiv ingineri, care să poată lucra mai rapid.

Documentele WARN arată că rolurile de Software Development Engineer nivel II (SDE II) au fost afectate disproporţionat. În total, peste 500 de product managers şi program managers au fost concediaţi, reprezentând peste 10% din disponibilizările raportate.

Divizia de gaming a Amazon a fost de asemenea lovită puternic. Filialele de jocuri din San Diego şi Irvine, California, au înregistrat concedieri masive în rândul designerilor, artiştilor şi producătorilor, care au reprezentat peste un sfert din posturile eliminate. Compania a anunţat şi oprirea dezvoltării celor mai multe proiecte de jocuri „triple-A”, inclusiv un MMO bazat pe „Lord of the Rings”.

Amazon a redus şi echipele de căutare vizuală şi shopping, responsabile pentru instrumente precum Amazon Lens şi Lens Live, unde ingineri software, cercetători AI şi specialişti QA au fost afectaţi în Palo Alto.

Nici divizia de publicitate, unul dintre motoarele de profit ale Amazon, nu a fost ocolită: peste 140 de roluri în vânzări şi marketing au fost eliminate doar în birourile din New York.

Concedierile vin în contextul unei industrii în care platformele de AI generativă şi instrumentele de ”vibe coding” (un mod de a scrie cod cu ajutorul AI-ului în care utilizatorul nu mai dă instrucţiuni tehnice detaliate, ci descrie „vibe-ul”) reduc nevoia de dezvoltatori tradiţionali, iar Amazon îşi consolidează propriul ecosistem AI, inclusiv cu lansarea asistentului de programare Kiro.