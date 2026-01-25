Amazon pregăteşte noi concedieri masive săptămâna viitoare, vizând încă 14.000 de posturi corporate

Amazon se pregăteşte să anunţe săptămâna viitoare un nou val de concedieri în rândul angajaţilor corporate, parte a unui plan amplu de reducere a aproximativ 30.000 de posturi la nivel global, au declarat două surse familiarizate cu discuţiile, citate de Reuters.

Compania a eliminat deja, în octombrie, circa 14.000 de poziţii administrative, aproximativ jumătate din ţinta totală raportată anterior. Noul val este estimat să fie de o magnitudine similară şi ar putea începe chiar marţi, spun sursele, care au solicitat anonimatul deoarece nu sunt autorizate să discute public planurile Amazon.

Un purtător de cuvânt al companiei a refuzat să comenteze.

Divizii precum AWS, retail, Prime Video şi HR vor fi afectate

Concedierile vor lovi mai multe segmente ale gigantului american, inclusiv Amazon Web Services, operaţiunile de retail, Prime Video şi departamentul de resurse umane People Experience and Technology. Sursele precizează totuşi că amploarea exactă a reducerilor ar putea suferi modificări până la anunţul oficial.

Dacă va fi implementată integral, reducerea de 30.000 de posturi ar reprezenta aproape 10% din forţa de muncă corporate a Amazon. Compania are 1,58 milioane de angajaţi, majoritatea lucrând în centrele logistice şi depozite.

Acesta ar deveni cel mai amplu val de concedieri din întreaga istorie de trei decenii a Amazon, depăşind restructurarea de 27.000 de joburi din 2022.

Legătura cu inteligenţa artificială: oficial negată, dar inevitabilă

În octombrie, Amazon a justificat prima rundă de concedieri prin ascensiunea rapidă a software-ului de inteligenţă artificială, afirmând într-o scrisoare internă că ”această generaţie de AI este cea mai transformatoare tehnologie de la apariţia Internetului”.

Ulterior însă, CEO-ul Andy Jassy a spus investitorilor că tăierile ”nu sunt cu adevărat determinate financiar şi nici măcar cu adevărat de AI”, ci de cultură organizaţională: prea multă birocraţie şi prea multe niveluri ierarhice.

Jassy a precizat la începutul lui 2025 că se aşteaptă ca numărul angajaţilor corporate să scadă în timp, ca urmare a eficienţelor generate prin utilizarea AI. Companiile folosesc tot mai mult sisteme automate capabile să genereze cod software sau să preia sarcini repetitive, reducând dependenţa de personal.

Amazon a promovat agresiv modelele sale de AI în cadrul conferinţei AWS din decembrie.

Ce urmează pentru angajaţi

La runda anterioară, angajaţii afectaţi au rămas pe statul de plată timp de 90 de zile, perioadă în care au putut aplica pentru poziţii interne sau căuta noi locuri de muncă. Această perioadă se încheie luni.