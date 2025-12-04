Amazon va folosi tehnologie Nvidia în cipurile sale AI şi lansează servere noi pentru antrenarea modelelor

Amazon Web Services (AWS) a anunţat marţi că va integra tehnologia cheie NVLink Fusion de la Nvidia în generaţiile viitoare ale cipului său de inteligenţă artificială Trainium4, parte a unei strategii de consolidare a ofertei pentru clienţii mari din domeniul AI, transmite Reuters.

Compania nu a precizat data lansării, însă a subliniat că tehnologia Nvidia va permite conexiuni mult mai rapide între procesoare, un element esenţial în antrenarea modelelor avansate.

Anunţul a fost făcut în cadrul conferinţei anuale AWS din Las Vegas, care atrage aproximativ 60.000 de participanţi. Nvidia încearcă de mai mult timp să convingă producătorii de semiconductori să adopte NVLink, iar alături de AWS, companii precum Intel şi Qualcomm au acceptat deja integrarea tehnologiei.

Potrivit AWS, NVLink Fusion va permite construcţia unor servere AI de dimensiuni mai mari, capabile să comunice între ele cu latenţă redusă, o cerinţă critică în gestionarea clusterelor de mii de maşini necesare pentru modelele de ultimă generaţie. În cadrul parteneriatului, clienţii vor putea accesa şi infrastructura dedicată ”AI Factories”, implementată direct în centrele lor de date.

”Împreună, Nvidia şi AWS creează structura de calcul a revoluţiei industriale AI, aducând inteligenţă avansată în fiecare companie şi accelerând drumul lumii către automatizare”, a declarat Jensen Huang, CEO Nvidia.

Separat, Amazon a anunţat lansarea serverelor bazate pe cipul Trainium3, disponibile deja pentru clienţi. Fiecare server include 144 de cipuri şi oferă de peste patru ori puterea de procesare faţă de generaţia precedentă, în timp ce consumul energetic scade cu 40%, a precizat Dave Brown, vicepreşedinte AWS pentru servicii de calcul şi machine learning.

Compania nu a oferit cifre exacte, însă a spus că strategia sa este să concureze la nivel de preţ şi performanţă cu rivali precum Nvidia.

”Trebuie să demonstrăm că avem un produs care oferă performanţa necesară, la un preţ corect. Asta îi face pe clienţi să spună: ‘Da, asta e soluţia pe care vreau să o folosesc.’”, a spus Brown.

Amazon a prezentat şi noile versiuni ale modelelor sale AI sub marca Nova. Nova 2 promite viteze crescute şi răspunsuri mai precise, iar o versiune multimodală poate genera imagini, text, audio sau video. Un alt model, numit Sonic, poate răspunde vocal la instrucţiuni audio, AWS descriindu-l ca având un nivel „aproape uman” de interacţiune.

Deşi Amazon nu a reuşit încă să impună seria Nova în faţa competitorilor precum ChatGPT, Claude sau Gemini, compania a raportat o creştere de 20% a vânzărilor AWS în trimestrul precedent, impulsionată de cererea pentru cloud şi infrastructură AI.

Tot la Las Vegas, Amazon a introdus Nova Forge, un serviciu care permite companiilor să îşi antreneze propriile modele AI pe baza datelor interne.

”Poţi crea un model care înţelege profund informaţiile tale, fără a uita ce a învăţat iniţial”, a explicat Matt Garman, CEO AWS.

Acţiunile Amazon erau în creştere cu 0,9%, tranzacţionându-se la 235,98 dolari la mijlocul zilei de marţi.