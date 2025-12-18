Amazon vrea să investească în OpenAI

Amazon.com Inc este în discuții pentru a investi în OpenAI, într-un potențial acord care ar putea evalua firma de inteligență artificială (AI) la peste 500 miliarde de dolari, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-și păstreze anonimatul.

Amazon ar putea investi aproximativ 10 miliarde de dolari în OpenAI, dar discuțiile dintre cele două firme sunt ‘extrem de fluide’, susțin sursele.

Potențialul acord scoate în evidență cererea continuă de putere de calcul pentru inteligența artificială, companiile încercând să construiască sisteme care să rivalizeze sau să depășească inteligența umană.

Firme cum ar fi Nvidia și Oracle au semnat acorduri AI în valoare de câteva miliarde de dolari cu OpenAI anul acesta. De asemenea, OpenAI a încheiat în noiembrie un acord de 38 miliarde de dolari pentru a achiziționa servicii de cloud de la Amazon. Totuși, investitorii sunt vigilenți, în contextul indiciilor că cererea pentru AI se diminuează sau cheltuielile masive nu duc la rezultatele anticipate.

Discuțiile dintre Amazon și OpenAI vin într-un moment în care gigantul AI pregătește o Ofertă Publică Inițială (IPO), care ar putea evalua compania până la 1.000 miliarde de dolari, anunța Reuters în octombrie.

Abordarea scoate în evidență capacitatea OpenAI de a-și extinde parteneriatele, lăsând în urmă intențiile inițiale de a fi o organizație nonprofit și stabilind un acord cu Microsoft, susțin sursele.

Microsoft deține o participație de 27% în OpenAI și și-a asigurat dreptul exclusiv de a vinde modelele OpenAI către clienții săi de pe segmentul de cloud.

OpenAI, Amazon și Microsoft nu au răspuns solicitărilor Reuters de a comenta informația.

Și compania Walt Disney anunța săptămâna trecută că va investi un miliard de dolari în gigantul american al inteligenței artificiale OpenAI și va permite startup-ului să folosească personajele din francizele Star Wars, Pixar și Marvel în Sora, un model de generare de videoclipuri și imagini creat de OpenAI, un acord crucial care ar putea reconfigura modul în care Hollywood-ul creează conținut.

Parteneriatul reprezintă un pas esențial în adoptarea de către Hollywood a inteligenței artificiale generative, în pofida temerilor din industrie privind impactul AI asupra locurilor de muncă creative și drepturilor de proprietate intelectuală.

Ca parte a acordului, Sora și ChatGPT Images ar urma să înceapă, la cererea fanilor, generarea de videoclipuri folosind personaje Disney din 2026.

Companiile vor folosi modelele OpenAI’s pentru a construi produse, instrumente și experiențe noi pentru clienți, inclusiv pentru abonații postului Disney+. Prin acordul cu OpenAI, o selecție de videoclipuri făcute de utilizatori va fi disponibilă pentru vizionare pe platforma Disney+.

De asemenea, ChatGPT va fi folosit de angajați, au anunțat companiile.

OpenAI, al cărei chatbot ChatGPT revendică circa 700 de milioane de utilizatori săptămânal, este considerat unul dintre liderii mondiali în domeniul inteligenței artificiale.