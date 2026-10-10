ANAT: Decontările voucherelor de vacanţă au scăzut cu aproape 49% în primele opt luni din 2026, pe fondul reducerii numărului de beneficiari

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) informează că, în primele opt luni din 2026, decontările voucherelor de vacanţă către unităţile turistice sunt mai mici cu 48,95%, faţă de perioada similară din 2025, fiind înregistrată o pierdere netă de aproape 497,15 milioane de lei cauzată de restrângerea programului şi reducerea numărului de beneficiari.

Conform datelor furnizate de Ministerul Finanţelor şi centralizate de asociaţie, în august, sumele decontate către unităţile turistice afiliate s-au redus 21,15%, comparativ cu august 2025, chiar dacă achiziţiile de vouchere de către angajatori au înregistrat o creştere de 19,4%.

„Trăgând linie la nivelul primelor opt luni din anul 2026, datele centralizate confirmă menţinerea unui recul sever în industria turismului: la nivelul decontărilor către unităţile turistice, scăderea cumulată s-a atenuat la 48,95% după primele opt luni (coborând la 518,55 milioane de lei, faţă de peste 1,01 miliarde lei în 2025), comparativ cu un recul de 54% consemnat la finalul primelor şapte luni”, arată ANAT, vineri, într-un comunicat de presă

În luna august 2026, achiziţiile de vouchere de către angajatori au înregistrat o uşoară revenire punctuală de 19,45% faţă de august 2025, ajungând la 47,66 milioane de lei, dar sumele efectiv decontate către unităţile turistice afiliate şi-au urmat trendul descendent, scăzând cu 21,15% (de la 144,56 milioane de lei la 113,99 milioane de lei), precizează reprezentanţii ANAT.

„Recuperarea uşoară din august nu trebuie să ne amăgească: când înjumătăţeşti banii care intră direct în turismul românesc de la un an la altul, nu vorbim despre o simplă ajustare, ci despre o lovitură directă dată industriei. Faptul că decontările au rămas la doar jumătate din nivelul de anul trecut arată clar cât de mult a fost afectat acest sector. Voucherele de vacanţă au demonstrat că funcţionează, au scos la lumină economia subterană şi au susţinut mii de afaceri locale. Dacă continuăm să amputăm singurul motor care menţine turismul intern pe linia de plutire, riscăm să închidem unităţi hoteliere şi să pierdem definitiv mii de locuri de muncă. Turismul românesc are nevoie de predictibilitate şi susţinere, nu de frâne trase” a declarat Adrian Voican, vicepreşedinte ANAT.

Deşi luna august a adus un semnal de recuperare parţială a ritmului de valorificare a voucherelor, bilanţul general al primelor opt luni rămâne extrem de grav pentru industrie, atrag atenţia reprezentanţii ANAT.

„Sumele intrate efectiv în conturile unităţilor de cazare şi alimentaţie publică s-au înjumătăţit de la un an la altul, înregistrând o pierdere netă de aproape 497,15 milioane de lei cauzată de restrângerea programului şi reducerea numărului de beneficiari”, se menţionează în comunicat.

În acest an, voucherele de vacanţă pentru bugetari au o valoare de 800 de lei, condiţia alocării lor fiind ca aceştia să aibă un salariu net de până la 6.000 de lei, faţă de până la 8.000 de lei, în 2025. Valoarea voucherelor a fost de 1.600 de lei, în 2024, dar s-a redus la jumătate începând cu 2025.