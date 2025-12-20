ANCOM: Peste 4 milioane de conexiuni 5G au fost înregistrate la jumătatea acestui an

Peste 4 milioane de conexiuni de internet mobil au utilizat rețelele 5G la jumătatea anului 2025, reprezentând una din cinci conexiuni active și care au generat aproximativ 7% din traficul total de internet mobil, potrivit unui raport privind piața telecom pentru primul semestru al acestui an, publicat de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

‘În prima jumătate a acestui an, numărul conexiunilor de internet fix ce permit viteze Gigabit a depășit 2,5 milioane, iar consumul mediu lunar de trafic de internet a ajuns la 111 GB per locuitor, dintre care 97 GB pe rețele fixe și 14 GB pe rețele mobile’, susțin autorii studiului.

În ceea ce privește internetul fix, raportul arată că s-au înregistrat 6,9 milioane de conexiuni la jumătatea anului, în avans cu 1% față de finalul anului 2024, din care 37% sunt Gigabit.

‘Creșterea provine în special de la abonații persoane fizice din mediul rural, iar traficul mediu lunar a ajuns la 97 GB per locuitor, în creștere cu 8%. Primii 3 furnizori în funcție de numărul de conexiuni sunt: Digi 73%, Orange 15% și Vodafone 10%’, se mai precizează în document.

Referitor la internetul mobil, 21,8 milioane conexiuni erau active la jumătatea anului, dintre care 18,7 milioane au utilizat 4G și/sau 5G. ‘Rețelele 4G susțin în continuare traficul de internet mobil, reprezentând 92% din total. Traficul mediu lunar a fost de 14 GB per locuitor, în creștere cu 6%, reprezentând aproximativ 460 MB zilnic. După numărul de conexiuni active, Orange deținea o cotă de piață de 35%, Digi 32% iar Vodafone 21%’, mai arată analiza.

În ceea ce privește telefonia mobilă, numărul cartelelor SIM a revenit la 23 milioane, în urcare cu 1%, pe baza abonamentelor (+3%), în detrimentul cartelelor preplătite active (-5%). ‘Traficul de voce a scăzut la 27,8 miliarde minute (-3%), adică, în medie, puțin peste 4 ore lunar per locuitor. În funcție de numărul cartelelor active, Orange rămâne lider (34%), urmat de Digi (30%) și Vodafone (24%)’, arată sursa citată.

Referitor la televiziune, numărul abonaților la servicii de retransmisie TV rămân la valoarea de peste 7,8 milioane. Totodată, segmentul prin cablu atrage în continuare utilizatori, cu un avans de 2%, până la 7,1 milioane, în timp ce serviciile prin satelit pierd în continuare teren (-11%). După numărul total de abonați, Digi deține 76% din piață, urmat de Orange cu 13% și Vodafone cu 9%.

Veniturile totale din sectorul telecom au înregistrat o ușoară scădere (-1%) în prima jumătate a anului 2025, atingând o valoare de 7,9 miliarde lei (aproape 1,6 miliarde euro), evoluția fiind determinată, în principal, de diminuarea veniturilor din telefonie mobilă. Astfel, Orange are 33% din venituri, Digi 31%, iar Vodafone 23%.

Raportul de date statistice privind piața de comunicații electronice din România pentru semestrul I 2025 este realizat de ANCOM pe baza datelor statistice raportate de furnizorii care au obligația de a transmite către ANCOM valorile indicatorilor corespunzători categoriilor de servicii conform Deciziei 333/2013.