ANCOM: Veniturile din servicii poștale au crescut cu 15%, în 2024

Numărul de colete (inclusiv pachete mici) trimise pe parcursul anului trecut a crescut cu 27% față de anul 2023, până la 335 de milioane de unități, depășind în premieră traficul de corespondență, iar veniturile totale provenite din serviciile poștale au crescut cu 15%, relevă un raport al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), dat publicității miercuri.

Potrivit reglementatorului, traficul de colete a generat venituri de aproximativ cinci miliarde lei, cu 15% mai mari, de la un la altul, iar venitul mediu pe fiecare colet a fost de aproape 15 lei (12,5 lei/colet intern).

Raportul de specialitate arată că nouă din zece colete interne au fost livrate în prima zi de la intrarea în rețeaua poștală, media fiind de 1,2 zile, în timp ce un colet din cinci a fost livrat prin sisteme automate. De asemenea, unu din cinci colete internaționale intrate provine din afara UE/SEE, numărul acestora crescând de aproape cinci ori și au generat venituri de peste un miliard de lei.

În 2024, creșterea numărului de colete s-a intensificat și a ajuns la 335 milioane de unități, depășind în premieră traficul de corespondență.

În funcție de numărul de colete, primii trei furnizori sunt: Delivery Solutions – Sameday (32%), Fan Courier (26%) și Cargus (11%).

La capitolul corespondență și imprimate, în 2024, veniturile au fost de aproximativ un miliard de lei, deși traficul a scăzut cu 5%, până la 267 milioane de trimiteri. Venitul mediu pe trimitere a crescut până la 3,6 lei (3,1 lei/trimitere internă). În medie, trimiterile interne de corespondență au fost livrate în 2,6 zile, iar în funcție de numărul de trimiteri, pe lista celor mai importanți furnizori se află Compania Națională Poșta Română (68%) și Pink Post (25%).

Conform ANCOM, investițiile în furnizarea de servicii poștale au depășit 500 milioane lei (+23%, față de 2024). În plus, susținerea traficului de colete a fost unul dintre factorii determinanți ai investițiilor, materializate prin creșterea numărului de sisteme automate instalate, care a depășit 8.200 (+42%).

La nivel general, veniturile totale din servicii poștale au ajuns la aproape 6,5 miliarde lei, în 2024, în creștere cu 15% față de anul precedent, iar aproximativ 80% au provenit din traficul de colete.

Pe segmentul de reclamații, numărul acestora s-a majorat, anul trecut, cu 41%, la 203.000, pentru aproape două treimi din acestea fiind acordate despăgubiri. Valoarea medie a unei despăgubiri a crescut cu 26%, până la 227 de lei.

În ceea ce privește numărul de angajați din sectorul serviciilor poștale, datele centralizate de ANCOM evidențiază o scădere de 3%, în special pe seama Companiei Naționale ‘Poșta Română’ (CNPR). În medie, un angajat din domeniul poștal a generat venituri poștale anuale de 188.000 de lei, în creștere cu 18% față de 2023.