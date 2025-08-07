ANPC a amendat cu peste 370.000 de lei unii furnizori de energie pentru nerespectarea legislației în domeniu

Comisarii din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au aplicat amenzi de peste 370.000 de lei unor furnizori de energie pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniu, în cazul prestării serviciilor de furnizare a energiei electrice către consumatorul casnic.

Potrivit unui comunicat de presă al instituției, transmis miercuri AGERPRES, acțiunile de control au avut loc la nivel național în perioada 17 aprilie – 16 iunie 2025, premergătoare eliminării schemei de plafonare a prețurilor la energia electrică.

Astfel, au fost verificați 116 operatori economici (inclusiv 431 de contracte emise de către aceștia), fiind identificate abateri la 20 dintre companii.

Pentru neregulile identificate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancțiuni: 24 de amenzi contravenționale în valoare de peste 370.000 de lei, zece avertismente și măsura remedierii deficiențelor constatate pentru 12 operatori economici.

Printre cele mai importante abateri de la legislația în domeniu au fost: lipsa sau completarea incorectă a ofertelor prezentate consumatorilor; lipsa prețului final cu toate taxele incluse, în contractele cu consumatorii; emiterea facturilor de consum și de report cu întârziere; lipsa menționării în contracte a unor informații precum: perioada de facturare, opțiunile privind modul de transmitere al facturilor, durata contractului, condițiile de reînnoire/prelungire/încetarea prestării serviciilor și a derulării contractelor.

De asemenea, s-a constatat existența unor clauze abuzive în contracte, referitoare la obligația consumatorului de a nu permite accesul la contor al persoanelor neautorizate, în cazul în care dispozitivele erau amplasate pe domeniul public și nu pe proprietatea personală a consumatorului, acesta fiind în imposibilitate de a o respecta.

În plus, echipele de control au observat, în unele cazuri, neafișarea pe site a tuturor informațiilor în baza cărora operatorul economic își desfășoară activitatea, inclusiv a informărilor cu privire la posibilitatea soluționării alternative a litigiilor (SAL).

Reprezentanții ANPC menționează că, la ora actuală, consumatorul are dreptul de a schimba gratuit furnizorul de energie, în termen de 21 de zile de la solicitare și că nu este necesară justificarea deciziei.

Totodată, furnizorul actual nu are voie să perceapă penalități pentru rezilierea anticipată dacă nu s-au încălcat clauze contractuale.