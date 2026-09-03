ANRE a înregistrat primele două comunități de energie în Registrul național al comunităților de energie

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) anunță înregistrarea, în premieră în România, a primelor două comunități de energie în Registrul național al comunităților de energie (RNCE).

”ANRE anunță înregistrarea, în Registrul național al comunităților de energie, a primei Comunități de Energie din Surse Regenerabile (CESR), Asociația Comunitatea Portului, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui ANRE nr. 50/2026”, se arată într-o postare pe Facebook a Autorității.

ANRE reamintește, totodată, de recenta înregistrare în Registrul național al comunităților de energie și a primei Comunități de Energie a Cetățenilor (CEC), Societatea Cooperativa Energetică Micăsasa Coop din județul Sibiu.

Înregistrarea celor două comunități marchează operaționalizarea efectivă a RNCE și reprezintă un pas important în dezvoltarea, la nivel național, a acestui nou model de participare activă a cetățenilor și a actorilor locali la piața de energie.

ANRE încurajează cetățenii și entitățile eligibile interesate să dezvolte și să înregistreze comunități de energie, contribuind astfel la creșterea participării active a consumatorilor și la dezvoltarea producției locale de energie.

Registrul Național al Comunităților de Energie este un instrument administrat de ANRE creat pentru a înregistra și operaționaliza comunitățile de energie din România. RNCE oferă cadrul formal pentru ca cetățenii, IMM-urile și autoritățile locale să producă, să consume, să stocheze și să vândă energie regenerabilă la nivel local.