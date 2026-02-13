ANSVSA: Amenzi de peste 4 milioane de lei, în urma unor controale în industria alimentară

Inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au aplicat, în ianuarie, amenzi în valoare de 4,2 milioane de lei, în urma unor verificări extinse în unitățile din industria agroalimentară pentru menținerea standardelor de siguranță.

Potrivit unui comunicat al Autorității Naționale Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), remis vineri AGERPRES, controalele au vizat operatorii din industria alimentară care activează în domenii precum fabricarea produselor de morărit, pâinii și produselor de patiserie, băuturi răcoritoare și alcoolice, precum și alte produse alimentare.

În perioada menționată, Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene, au realizat 7.163 de controale în unități din industria agroalimentară. În urma acestora, au fost aplicate 226 de avertismente și 496 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 4,2 milioane de lei.

Inspectorii au identificat neconformități privind respectarea regulilor de igienă (depozitare, spații, ustensile, utilaje, paviment, autocontrol, manipulare, protecții insecte, acțiuni și contract DDD, materiale curățenie, mucegai, substanțe dezinfectante, prezență insecte), privind documentarea și implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizări, documentație, proceduri); legate de produse (etichetare, ambalare, modificări organoleptice, buletine de analiză); legate de documentare (documente, trasabilitate), dar și privind personalul (stare sănătate neatestată, fișe aptitudini, echipament protecție).

Totodată, în cadrul controalelor efectuate în unitățile din industria agroalimentară, au fost prelevate probe pentru analize de laborator, în conformitate cu procedurile și instrucțiunile din Programul de supraveghere și control, pentru a verifica conformitatea produselor alimentare și respectarea limitelor maxime admise privind reziduurile de pesticide, contaminanții și alte substanțe interzise.

”Ne dorim ca fiecare persoană să aibă încredere că produsele alimentare pe care le cumpără sunt sigure și respectă standardele de igienă și calitate. Prin controalele desfășurate la nivel național, ANSVSA urmărește atât prevenirea riscurilor pentru sănătate, cât și sprijinirea operatorilor pentru a respecta regulile, astfel încât alimentele care ajung pe masa cetățenilor să fie conforme și sigure”, a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, citat în comunicat, în cadrul ultimei întâlniri trimestriale cu reprezentanții structurilor teritoriale.

Aceste acțiuni fac parte din Programul de supraveghere și control al ANSVSA pentru anul 2026 și au vizat următoarele aspecte esențiale: întreținerea și igienizarea corectă a spațiilor de manipulare a produselor alimentare; condițiile de prelucrare, depozitare a materiilor prime și produselor finite; respectarea cerințelor de înregistrare, autorizare și funcționare a unităților alimentare; cerințele de trasabilitate, etichetare și controlul dăunătorilor; implementarea corectă a procedurilor HACCP și a programelor de autocontrol, se mai arată în comunicat.

”Controalele s-au concentrat pe prevenirea riscurilor pentru sănătatea consumatorilor și consilierea operatorilor din industria alimentară. Sancțiunile au fost aplicate doar în cazul în care deficiențele constatate nu au fost corectate în termenul acordat sau când au existat riscuri semnificative pentru siguranța alimentelor”, precizează reprezentanții instituției.