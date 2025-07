Antreprenorii din construcții fac apel la Guvern să nu reducă investițiile publice în 2025

Asociația română a antreprenorilor din construcții (ARACO) a făcut, joi, un apel public către Guvernul Bolojan să se angajeze ferm pentru menținerea investițiilor publice și prioritizarea interesului public pe termen mediu și lung, se arată într-un comunicat al organizației transmis AGERPRES.

‘Reducerea investițiilor publice nu este doar o măsură contabilă, ci o decizie cu implicații sociale și economice negative profunde. Lipsa de investiții în infrastructura națională reprezintă o eroare strategică majoră și o frână în calea dezvoltării durabile a României. Facem un apel public către Guvernul României să își asume un angajament ferm pentru menținerea unui nivel sănătos al investițiilor publice și să prioritizeze interesul public pe termen mediu și lung’, se arată în apelul ARACO.

Organizația precizează că intenția Guvernului de reducere semnificativă a alocărilor bugetare destinate investițiilor publice, în special în domeniile infrastructurii de transport, sănătate, educație, proiecte de mediu, reabilitarea sistemelor de irigații, reabilitarea barajelor și digurilor de protecție la inundații, proiecte energetice și de dezvoltare locală, riscă să afecteze grav dezvoltarea economică a României, stabilitatea și competitivitatea sectorului construcțiilor precum și accesul cetățenilor la servicii publice esențiale.

Antreprenorii susțin că activitatea în construcții a înregistrat în 2024 o scădere reală de circa 2,7%, din cauza inflației, dobânzilor și costurilor în creștere. Tot în 2024, sectorul a scăzut cu 4% față de 2023, reflectând primele semnale de temperare după un an record.

De asemenea, în primul trimestru din 2025, volumul lucrărilor a crescut cu 13,8% anual, alimentat de lucrări de reparații capitale (+65%). Construcțiile inginerești, care domină piața (circa 45%), au avut un avans de aproximativ 19% în T1, dar sectorul rezidențial a scăzut cu 11,5%.

Prețurile materialelor de construcții au revenit la nivelul record din 2022, după o relativă scădere în 2023. Rata de creștere a costurilor de construcție s-a situat între 11,6% și 12,1% anual în perioada 2023-2024.

Conform ARACO, eliminarea facilităților fiscale pentru salariații din construcții a generat deja presiuni substanțiale pe costuri afectând competitivitatea sectorului.

În plus, constructorii care activează în domeniul lucrărilor publice (drumuri, poduri, spitale, școli, rețele de apă-canal, reabilitarea sistemelor de irigații reabilitarea barajelor și digurilor de protecție la inundații etc.) sunt profund afectați de întreruperea sau amânarea proiectelor finanțate de stat. Această situație generează, în opinia asociației: blocarea contractelor în derulare; creșterea riscului de faliment în rândul IMM-urilor din domeniul construcțiilor; pierderea locurilor de muncă într-un sector care asigură venituri pentru peste 400.000 de angajați; afectarea în lanț a industriilor conexe (producători de materiale, transportatori, proiectanți etc.).

‘Modificarea bruscă a politicii de investiții publice transmite un semnal negativ întregii economii și afectează încrederea investitorilor privați. Constructorii au realizat angajamente financiare în baza contractelor încheiate cu autoritățile publice, iar eventualele tăieri bugetare generează incertitudine și pierderi financiare majore’, susține ARACO.

Sursa citată arată că efectele directe asupra beneficiarilor finali, cetățenii, sunt întârzierea proiectelor de interes public și creșterea costurilor pe termen lung. Astfel, România riscă să piardă și fonduri europene prin neîncheierea la timp a proiectelor finanțate din PNRR sau Politica de Coeziune.

În aceste condiții, ARACO solicită în mod imperativ Guvernului următoarele măsuri: menținerea investițiilor publice finanțate din buget în 2025, pentru evitarea prăbușirii contractelor în curs și a pierderilor economice în lanț; salvarea absorbției fondurilor europene, prin asigurarea continuării proiectelor europene critice – inclusiv PNRR; operaționalizarea unui dialog structurat cu entitățile patronale relevante din sectorul de construcții, în special IMM-uri, pentru identificarea măsurilor de adaptare pe termen scurt și mediu (inclusiv modificarea urgentă a HG nr.1/2018, HG nr.965/2023 și altele); planificarea fiscală predictibilă, inclusiv un calendar clar de investiții publice pentru 2025-2026, pentru a restabili încrederea actorilor economici; evaluarea transparenței cheltuielilor de capital și a eficienței costurilor, conform recomandărilor OECD pentru consolidarea fiscală responsabilă.

ARACO este organizația patronală și profesională din sectorul de construcții fondată în 1990. ARACO este membră a UGIR (Uniunea Generală a Industriașilor din România) și a FIEC (Federația Industriilor Europene a Construcțiilor).