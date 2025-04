Antreprenorul care reinventează business-ul de arhivare

Ștefan Ecxarcu, director general și co-owner al Global Archive Management, una dintre cele mai mari firme de arhivare din țară, și-a clădit cariera… din instinct. Alegerile pe care le-a făcut au fost naturale, fără ezitare, și succesul a venit, cum altfel, tot natural.

Ștefan Ecxarcu a absolvit Academia de Studii Economice din București în 2006, cu licență în marketing și specializare în cercetări de piață, dar a început să lucreze încă din timpul facultății, inițial în vânzări, iar apoi în domeniul telecom, la Orange România. Ulterior, după finalizarea studiilor, a făcut trecerea în domeniul IT și și-a trecut în CV nume mari din această industrie, precum Star Storage, Lasting Systems sau Oracle România. După experiența corporate și la nici patru ani de la terminarea facultății, Ștefan a făcut primul pas către antreprenoriat și s-a asociat cu un prieten pentru a dezvolta un business, tot în IT. Lucru care i-a reușit din plin, dar, după trei ani, a decis să pornească o afacere pe cont propriu, în zona externalizării serviciilor informatice de suport. Și din nou a reușit.

„Încă din facultate mi-am dat seama că, în lucrurile în care mă implic, vin cu viziunea mea și cu propriile metode de a ajunge la rezultate. Am vrut, inițial, să câștig experiență – am lucrat în mai multe companii și am văzut astfel diverse stiluri de a dezvolta un business. Acest lucru m-a ajutat atunci când mi-a stabilit strategia care a susținut implementarea viziunii mele în primul business în care am intrat ca antreprenor”, explică Ștefan Ecxarcu.

În paralel, a mai urmat o facultate, de Drept, și s-a implicat activ – ca membru fondator, dar și ca președinte timp de mai mulți ani – în dezvoltarea grupului Focus BNI, parte a Business Network International (BNI), cea mai mare rețea de business networking din lume. Chiar și în acest moment, grupul, a cărui președinție a preluat-o recent, este cel mai profitabil din cadrul BNI Romania.

Oferta care a schimbat totul

BNI a fost, într-un fel, factorul declanșator al unei noi alegeri făcute de Ștefan, cea care l-a adus la Global Archive Management (GAM) – în urma unei solicitări venite din partea proprietarilor companiei, pe care i-a cunoscut în cadul rețelei, a creat pentru aceștia o ofertă de servicii de scanare de documente, care a avut succes. A urmat apoi o colaborare cu GAM cu alte proiecte pe zona de infrastructură și de securitate cibernetică, iar în 2014 a primit propunerea de a se alătura afacerii.

Alegere pe care Ștefan Ecxarcu a făcut-o fără să ezite pentru că a văzut în arhivare oportunitatea de a dezvolta un business pe o piață aflată încă la început. „Încă de la primele discuții, mi-am dat seama că va fi un parteneriat de succes. Au fost însă și multe provocări, în special datorită viziunii mele total diferite de abordarea conservatoare existentă în piață până la acel moment. Dar tocmai provocările ne-au stimulat să ne dezvoltăm, să ajungem la cea mai bună versiune a noastră și să fim astăzi printre cele mai cunoscute companii de arhivare din țară. Fără falsă modestie, post să spun că suntem apreciați de către clienții nostri drept cea mai flexibilă companie de arhivare cu care au discutat, dar nu facem rabat la rigoare și calitate”, declară Ștefan.

Trecerea de la informatică la lucrul cu documentele nu a fost ușoară, chiar dacă cele două domenii au zone de intersecție, cum ar fi, de exemplu, arhivarea electronică care este legiferată în România încă din 2007. După cum mărturisește sincer antreprenorul, primul contact cu Legea Arhivelor Naționale l-a lăsat nelămurit. Dar a perseverat și, cu ajutorul echipei, a început să cunoască tot mai bine domeniul de activitate.

Pentru a recupera deficitul de know-how a făcut și un master în Arhivistică și a venit cu o abordare inovatoare – cea de a „descompune” activitățile specifice de arhivare în elemente componente, pentru a înțelege cât mai corect operațiunile, dar și efortul și timpul necesare realizării acestora. A creat astfel unul dintre principalii diferențiatori ai GAM în piață – compania are în prezent cea mai detaliată și cuprinzătoare ofertă de servicii de arhivare din România, care le permite clienților să înțeleagă exact ce presupune un proiect în acest domeniu și care sunt costurile asociate. Mai ales că, pe baza experienței acumulate în IT, Ștefan și echipa sa au dezvoltat o aplicație care realizează automat calculul acestora.

„Chiar dacă pentru mulți pare o asociere mai puțin «naturală», tehnologia joacă un rol foarte important în business-ul de arhivare în prezent, de la ofertare și managementul proceselor, la partea operațională de indexare sau digitalizare a documentelor. Mulți consideră arhivarea o meserie «prăfuită», pe cale de dispariție, însă este departe de a fi așa – cererea este mare, iar piața în creștere”, explică directorul general GAM.

De la reticență, la o piață în creștere constantă

La momentul intrării lui Ștefan Ecxarcu în noul business, piața locală se afla în faza incipientă de dezvoltare. Companiile erau încă reticente să externalizeze arhivele documentelor contabile și preferau să le țină în propriile sedii, timp de mai mulți ani, iar abia apoi să apeleze la furnizorii de servicii din acest domeniu. Percepția s-a schimbat odată cu maturizarea pieței și dezvoltarea ofertei, dar și impulsionată de anul pandemiei.

În prezent, în domeniu activează peste 400 de companii, din care 10-12 sunt mai mari. Global Archive Management se află în primele trei, atât din punct de vedere al capacității de depozitare, cât și al valorii business-ului. Compania, care deține cinci depozite independente, are o capacitate de 1,3 milioane de cutii standard, echivalentul a 420 km de arhivă. În ultimii 11 ani, de când Ștefan a preluat conducerea GAM, investițiile realizate au fost de aproape 7,5 milioane de euro, din care 2 milioane de euro a fost valoarea celui mai nou depozit construit. Iar rezultatele se văd, compania a încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri de aproximativ 4 milioane de euro și un profit de circa 8%.

Și, deși multora arhivarea li se pare un business „demodat”, dezvoltările continuă. De exemplu, Ștefan a introdus în protejarea arhivelor de documente împotriva incendiilor un sistem de stingere cu gaz inert, utilizat pe scară largă în centrele de date, care permite eliminarea rapidă a oricărui incident ce poate apărea și asigură protecția documentelor de deteriorarea pe care o produc sistemele clasice cu apă. De asemenea, extinde constant oferta de servicii de arhivare digitală și are în plan dezvoltarea și integrarea cât mai multor aplicații de inteligență artificială, care să asigure o valorificare cât mai bună a datelor scanate, în condiții de securitate și viteză.

Iar aici, din nou, viziunea lui Ștefan Ecxarcu se împletește cu strategia de business a GAM: „Viitorul nu mai aparține companiilor care doar păstrează informația, ci celor care știu să o valorifice inteligent. Astăzi, arhivarea nu mai înseamnă doar depozitare, ci acces rapid la tot know-how-ul acumulat de-a lungul timpului, pentru a lua decizii informate, strategice și orientate spre creștere. Asta înseamnă să transformi trecutul într-un aliat al viitorului”.