Prosumatorii români nu mai oferă energie pe credit furnizorilor, iar legea îi pune în sfârșit pe picior de egalitate după ce a fost eliminat termenul de 24 de luni pentru plata energiei electrice injectate în rețea, a anunțat, joi, Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie (APCE).

‘Prosumatorii români nu mai oferă energie pe credit furnizorilor – legea îi pune în sfârșit pe picior de egalitate. APCE salută adoptarea în Parlamentul României a Legii Prosumatorilor, o reglementare mult așteptată de sute de mii de români care produc energie verde și contribuie activ la tranziția energetică. Această lege cu multe carențe și neclarități aduce, în sfârșit, corectitudine într-un domeniu în care, timp de ani de zile, reglementările secundare ale ANRE au dezavantajat prosumatorii în favoarea furnizorilor și distribuitorilor de energie electrică: creditarea furnizorilor’, se arată într-un comunicat al organizației, transmis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, printre prevederile importante care schimbă fundamental relația dintre prosumatori și furnizori se numără și eliminarea termenului de 24 de luni pentru plata energiei electrice injectate în rețea, astfel încât prosumatorii nu vor mai fi nevoiți să aștepte ani pentru decontarea energiei livrate.

Totodată, actul normativ introduce obligația de facturare lunară, ceea ce aduce transparență și predictibilitate în relația comercială și extinde posibilitatea de compensare între mai multe locuri de consum și producție, inclusiv în cazul în care furnizorul oferă și servicii de gaze naturale.

De asemenea, prosumatorii vor avea posibilitatea de a utiliza suma rezultată din compensarea energiei injectate pentru achitarea obligațiilor de plată aferente contractelor de furnizare de energie electrică pentru toate locurile de consum sau producție din portofoliul aceluiași furnizor.

‘În termeni practici, înseamnă că prosumatorii nu mai oferă gratuit o linie de credit furnizorilor de energie prin reportarea energiei injectate. Mai mult, înseamnă că orice prosumator la locul lui de producție și consum poate compensa valoarea totală a facturii lunare care conține taxe de transport, accize, certificate verzi, TVA cu valoarea excedentului de energie aflat în portofoliul furnizorului și cuantificat în bani. Aceasta echivalează cu o recunoaștere deplină a contribuției prosumatorilor la sistemul energetic național’, au explicat reprezentanții APCE.

Aceștia subliniază că, deși noua lege nu este lipsită de carențe și neclarități, ea marchează o schimbare de paradigmă și limitează semnificativ posibilitatea ANRE de a reglementa în defavoarea prosumatorilor.

‘De peste un deceniu, Legea Energiei și a Gazelor Naturale din 2012 a rămas în urmă față de realitățile din teren – fiind elaborată într-o perioadă în care prosumatorii nici nu existau în România. Ulterior, mai multe ordine și reglementări ANRE au creat neclarități și inechități, favorizând furnizorii în detrimentul micilor producători de energie verde. Noua lege vine, așadar, ca o corectură necesară și aduce o serie de îmbunătățiri esențiale, care nu mai pot fi modificate arbitrar prin legislație secundară’, a mai precizat APCE, în comunicat.

Camera Deputaților a adoptat miercuri, în unanimitate, în calitate de for decizional, Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, reexaminată, la cererea președintelui României, care aduce o serie de modificări regimului juridic aplicabil prosumatorilor.