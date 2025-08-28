Aproape 9% dintre europeni au probleme în a-și asigura o masă adecvată. În România procentul este de 16,3%

Un procent de 8,5% din populația Uniunii Europene nu își permitea, în anul 2024, o masă care să conțină carne, pește sau echivalentul vegetal o dată la două zile, în scădere cu un punct procentual față de situația din 2023 (9,5%), arată datele publicate joi de Eurostat.

În rândul statelor membre, cel mai mare procent al persoanelor care nu își permit o masă adecvată se înregistra în Bulgaria (18,7%), Slovacia (17,1%) și România (16,3%, în scădere de la 23,3% în 2023). La polul opus sunt Cipru și Portugalia, unde doar 1,2%, respectiv 2,5% din populația totală nu își permite o masă adecvată.

În rândul persoanelor aflate în risc de sărăcie, ponderea celor din UE care nu își permiteau o masă adecvată era de 19,4% în 2024, în scădere cu aproape trei puncte procentuale comparativ cu situația din 2023 (22,3%).

Această diferență între populația totală și cea expusă riscului de sărăcie, în termeni de capacitate de a-și permite o masă adecvată, este vizibilă și în rândul statelor membre UE. Cea mai mare pondere a persoanelor în risc de sărăcie care nu își permiteau o masă adecvată se înregistra în 2024 în Slovacia (39,8%), urmată de Bulgaria (37,7%), Ungaria (37,3%), Grecia (34,6%) și România (27,7%). În cazul României însă, ponderea a scăzut de la 43% în 2022, până la 27,7% în 2024. La polul opus sunt Cipru și Portugalia (ambele cu 5,1%).

Capacitatea de a-ți permite o masă adecvată face parte din Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă (SDG). Obiectivul de Dezvoltare Durabilă numărul 2 vizează Eradicarea foametei și a tuturor formelor de malnutriție până în 2030.