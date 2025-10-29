Armata SUA: Decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere din Europa

Armata Statelor Unite ale Americii a declarat miercuri că decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere a SUA din Europa, transmite Reuters.

‘Echipa de luptă a Brigăzii a 2-a Infanterie din Divizia 101 Aeropurtată se va redesfășura așa cum era programat în unitatea sa de origine din Kentucky, fără a fi înlocuită’, a anunțat Armata SUA pentru Europa într-un comunicat de presă.

‘Aceasta nu este o retragere americană din Europa sau semnalul unui angajament mai redus față de NATO și Articolul 5’, a precizat armata SUA, adăugând că ‘această ajustare a posturii forțelor nu va schimba mediul de securitate din Europa’.

Ambasadorul SUA la NATO: Statele Unite rămân angajate față de România

La rândul său, ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat că Statele Unite rămân angajate față de România.

‘Prezența noastră puternică și angajamentul nostru de durată față de Europa rămân de neclintit’, a declarat înaltul oficial american.

Ministrul apărării naționale Ionuț Moșteanu a anunțat miercuri că efectivele americane rămân neschimbate la bazele de la Deveselu și Câmpia Turzii, singura modificare urmând a se produce la baza de la Mihail Kogălniceanu, unde nu va mai fi dislocată o brigadă rotațională.

Anunțul ministrului român a survenit după ce publicația ucraineană Kyiv Post a relatat marți noapte că administrația președintelui american Donald Trump este pregătită să retragă mii de soldați americani din România și și-a notificat aliații occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia sa de a retrage trupele.