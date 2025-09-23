Asigurările de locuințe, creștere timidă pe o piață uriașă

Locuințele din țara noastră s-au scumpit constant în ultimii ani, dar, chiar și așa, rămân printre cele mai ieftine din Uniunea Europeană dacă raportăm prețurile la salariu mediu net. Din păcate, în ciuda numărului ridicat de achiziții, ponderea locuințelor asigurate rămâne foarte redus, deși cumpărarea unei case reprezintă cea mai importantă investiție a unei familii.

Un apartament nou de 70 de metri pătrați, la un preț mediu de circa1.700 de euro pe metru pătrat, ajunge la un total de aproape 120.000 de euro. Prețul înseamnă aproximativ 9 ani de venituri medii (circa 1.100 de euro lunar) și este unul dintre cele mai reduse perioade din Europa. În ciuda faptului că investiția într-un apartament sau o casă reprezintă una dintre cele mai importante investiții realizate, proprietarii nu își încheie nici măcar asigurarea obligatorie, adică PAD (asigurarea obligatorie împotriva dezastrelor naturale). Asigurarea care acoperă trei riscuri majore, respectiv cutremur, inundații și alunecări de teren, costă 130 de lei pe an în cazul locuințelor din beton și oferă o despăgubire de până la 20.000 de euro (50 de lei pentru casele din chirpici, cu despăgubire de 10.000 de euro).

Suma de 20.000 de euro nu acoperă paguba pentru o locuință dintr-un oraș mare, dar prețul pentru aceasta este foarte mic. Iar diferența poate fi acoperită printr-o asigurare facultativă, pentru care se va achita o primă calculată în funcție de valoarea locuinței și de evenimentele asigurate (furt, inundații, răspundere față de terți etc.)

Conform datelor Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare-Reasigurare din România (UNSAR), doar 25% dintre locuințele din țara noastră au încheiată o asigurare obligatorie, și doar 17% au o asigurare facultativă. Ponderea celor care au PAD este, de fapt, un record da la înființarea acestei asigurări, în anii anteriori fiind de regulă de 20%. Cel mai probabil, inundațiile de anul acesta, ca și cele din ultimii ani, au convins tot mai mulți proprietari să își încheie o asigurare.

PAID România (Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor) este societatea de asigurare-reasigurare înființată în 2009 de 13 companii de asigurare și care încheie polițele PAD. Datele PAID arată că, anul acesta, în premieră, peste 30% dintre locuințele din zona urbană sunt asigurate și nu mai există niciun județ cu o pondere mai mică de 10%. „Nu mai exista județe cu acoperire sub 10%, am depășit acest prag și mai avem doar patru județe în care gradul de cuprindere este între 10 și 11%: Olt, Teleorman, Botoșani și Vaslui”, a declarat Nicoleta Radu, director general al PAID România, la o emisiune tv. Șefa PAID a arătat că sunt și județe unde ponderea PAD este de 35-40%, zone precum București sau județele Brașov, Timiș, Prahova, Ilfov.

De altfel, sunt și zone cu acoperire mai mare, cum este municipiul Ploiești, unde ponderea se apropie de 50%. Paradoxal, în Buzău, un oraș cu un nivel similar de dezvoltare și venituri, și un risc de cutremur la fel de mare, ponderea PAD este de doar 16%.

Despăgubiri pentru dezastre

Companiile de asigurări membre UNSAR au gestionat, în perioada aprilie–iulie 2025 un număr semnificativ de dosare de daună ca urmare a fenomenelor meteo extreme. Astfel, în contextul furtunilor și inundațiilor din ultimele luni, circa 6.000 de proprietari de locuințe și antreprenori au avizat daune în baza asigurărilor pentru locuințe și companii. Dintre acestea, aproximativ 5.000 de dosare de daună au fost deschise în baza asigurărilor pentru locuințe, iar 753 de dosare au fost avizate în baza polițelor dedicate companiilor.

În medie, în fiecare zi din această perioadă, au fost avizate circa 50 de dosare de daună pentru pagubele cauzate de furtuni și inundații. Impactul fenomenelor naturale s-a văzut în despăgubirile plătite pentru daunele produse de calamități naturale și de incendii, care au crescut cu 24% după primele trei luni ale anului. „Aceste cifre arată, o dată în plus, cât de important este ca oamenii și companiile să fie protejate financiar în fața riscurilor naturale. Având în vedere inundațiile recente, subliniem importanța sprijinului autorităților locale, mai ales în ceea ce privește creșterea numărului locuințelor asigurate, pentru a proteja mai bine comunitățile. Nu în ultimul rând, recomandăm tuturor proprietarilor să-și asigure bunurile și proprietățile la valoarea lor reală, pentru a beneficia de despăgubiri pe măsura pagubelor suferite”, a declarat Alexandru Ciuncan, Președinte și Director General al UNSAR.

PAID a lansat din aprilie o campanie de conștientizare a impactului dezastrelor naturale asupra comunităților. „România este o țară expusă riscurilor naturale, iar realitatea ne arată că dezastrul poate lovi oricând și oriunde. Prin această campanie, vrem să încurajăm cât mai mulți români să acționeze responsabil, protejându-și locuința și bunăstarea familiei”, a declarat Nicoleta Radu. Campania se adresează proprietarilor celor șapte milioane de locuințe neasigurate și se speră să crească ponderea asigurărilor obligatorii și facultative. La nivel european, ponderea medie a locuințelor asigurate este de puțin peste 60%.