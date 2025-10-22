Atelier Cortez: Piața cadourilor corporate, mai prudentă, dar cu cerere stabilă. Companiile sunt mai atente la bugete, dar vor cadouri personalizate și memorabile pentru angajați și parteneri

Piața cadourilor corporate traversează o perioadă mai prudentă din punct de vedere economic, însă cererea rămâne stabilă, arată analiza realizată de Atelier Cortez, brand românesc specializat în cadouri gourmet personalizate.

Firmele își pregătesc din timp bugetele și comenzile pentru perioada sărbătorilor de iarnă, mare parte din comenzi fiind plasate încă din septembrie pentru a și putea economisi. Comanda medie pentru coșuri cadou de Crăciun a crescut cu aproximativ 10–15% față de anul trecut, iar bugetul mediu per cadou se situează între 250 și 500 de lei, în funcție de nivelul de personalizare și tipul produselor incluse. De asemenea, o nouă tendință este și organizarea de ateliere de produs și degustat ciocolată și macarons, ca experiențe și evenimente senzoriale preferate de angajatorii care vor să-și surprindă angajații în luna decembrie.

„Și în 2025 finalul de an rămâne cea mai activă perioadă pentru piața de cadouri corporate, iar cele mai multe cadouri, peste 70% din comezi, sunt destinate angajaților, pe lângă parteneri și clienți. Companiile își doresc în continuare să ofere cadouri, dar cu o abordare mai atentă: un buget echilibrat și un cadou care să impresioneze prin calitate, prezentare și semnificație.

Vedem un echilibru tot mai clar între buget și originalitate. Companiile nu mai comandă cadouri în volum mare, ci caută soluții care reflectă cultura lor organizațională – gesturi simple, dar cu semnificație: grijă, recunoștință, atenție față de echipă și parteneri.

Noi considerăm că un cadou trebuie să fie o experiență, să spună o poveste, să miștetoate simțurile de la cel vizual, la cel olfactiv și la cel tactil. Iar tendința printre angajatori este de a oferi cadouri din ce în ce mai personalizate. În locul coșurilor standard, se aleg cutii elegante, combinații gourmet sau mesaje personalizate pentru fiecare categorie de colaboratori. Finalul de an 2025 confirmă această tendință – cadourile corporate devin mai selective și mai personale, gândite ca o experiență, nu ca o formalitate”, explică Dragoș Ungureanu, fondator Atelier Cortez.

Companiile care oferă cadouri de Crăciun angajaților sunt din domeniile IT, pharma, automotive, banking, retail, construcții, energie și altele, din marile orașe – București, Cluj, Iași, Timișoara, Brașov, Constanța.

Tendința e vizibilă și printre IMM-uri și firme mai mici, cu 5-40 angajați, pe lângă cele multinaționale care au comenzi și de sute de cadouri.

Cele mai căutate combinații în 2025 rămân cele cu macarons & vin, ciocolată & prosecco sau cutii tematice de sezon, toate personalizate cu logo-ul companiei și mesaje dedicate.

În luna decembrie, o parte dintre firme – dar și persoane fizice – aleg să comande direct din magazinul online Atelier Cortez, motiv pentru care brandul a investit recent în modernizarea și optimizarea platformei. Noul magazin online este mai rapid, are un proces de comandă simplificat și permite vizualizarea în timp real a statusului comenzilor, oferind o experiență de cumpărare mult mai fluidă și sigură.

Tendință nouă: ateliere la care angajații produc și degustă ciocolată

Pe lângă cadourile clasice, angajatorii caută tot mai des experiențe memorabile, care implică activ echipele. Se menține cererea pentru atelierele interactive de ciocolată și macarons, organizate în cadrul teambuildingurilor sau al petrecerilor de sfârșit de an – o tendință tot mai prezentă în zona de HR, care transformă momentul cadoului într-o activitate de echipă.

„Tendința angajatorilor este să se creeze o experiență completă atunci când vine vorba de gesturile de recunoștință pentru angajați. Pe lângă oferirea cadourilor, unele companii aleg să organizeze și ateliere de preparare și degustare de ciocolată și macarons, ca experiențe senzoriale menite să consolideze relațiile din echipă și să aducă o stare de bucurie autentică în organizație. Este o modalitate prin care angajatorii își fidelizează angajații și consolidează propriul brand de angajator, arătând că apreciază oamenii nu doar prin beneficii materiale, ci și prin momente memorabile petrecute împreună”, explică Dragoș Ungureanu, fondator Atelier Cortez.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, sunt produse 25.000 de macarons și 2.000 de kg de ciocolată. La nivel de 2025, Atelier Cortez estimează că în total va livra 5.000 de cadouri corporate personalizate.

Atelier Cortez este unul dintre principalii producători de ciocolată și macarons artizanale personalizate, fiind un important furnizor pe piața de cadouri corporate pentru companiile care vor să ofere cadouri memorabile pentru angajați și clienți și parteneri de business. Atelier Cortez s-a remarcat pe piață atât prin macarons și ciocolată și alte produse proaspete, delicioase si customizate, cât și prin cadouri corporate personalizate cu logo-ul companiei client. La Atelier Cortez, sunt create delicatese dulci cu arome subtile, texturi irezistibile si combinatii inedite, firma dezvoltându-se cu succes și pe segmentul de evenimente corporate și private. Peste 90% dintre clienții Atelier Cortez sunt companii din întreaga țară, iar numărul clienților persoane fizice care doresc să ofere un cadou memorabil este în creștere.