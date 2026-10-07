AUR propune trei măsuri pentru relansarea economiei

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) consideră că schimbarea prognozei Băncii Mondiale pentru România de la stagnare la contracție arată că ‘actuala direcție economică trebuie schimbată’ și propune trei măsuri pentru relansarea economiei.

‘Banca Mondială și-a înrăutățit prognoza pentru România. Dacă în iunie estima stagnarea economiei în 2026, noua prognoză indică o scădere de 0,5% a PIB. Pentru AUR, revizuirea confirmă deteriorarea perspectivelor economice într-un context marcat de inflație persistentă, deficit bugetar și lipsa unor politici coerente pentru capitalul autohton. În locul unor noi taxe și măsuri de austeritate, AUR propune trei măsuri concrete pentru relansarea economiei: simplificarea accesului IMM-urilor la fondurile europene și guvernamentale, direcționarea investițiilor către infrastructură critică, energie, agricultură și reindustrializare și introducerea unor scheme flexibile de garantare și cofinanțare pentru firmele românești’, se arată într-un comunicat al AUR transmis, miercuri, AGERPRES.

Prima măsură vizează accesul IMM-urilor la finanțare. AUR propune simplificarea ghidurilor de finanțare și eliminarea barierelor birocratice care blochează firmele în accesarea fondurilor europene și guvernamentale, pentru că banii disponibili trebuie să ajungă în investiții și în economie, nu să rămână blocați în proceduri.

Prioritizarea investițiilor în infrastructură critică, energie, agricultură și reindustrializare este a doua măsură. AUR cere ca fondurile disponibile să fie direcționate către proiecte care dezvoltă capacități de producție și generează locuri de muncă stabile și bine plătite în România.

A treia măsură este sprijinirea directă a capitalului românesc prin scheme flexibile de garantare și cofinanțare.

‘Aceste mecanisme trebuie adaptate nevoilor investitorilor autohtoni, astfel încât firmele românești să poată obține capital pentru dezvoltare și să își reducă dependența de împrumuturile externe costisitoare. Asistăm la un declin structural cauzat de o gestionare defectuoasă a resurselor și de o incapacitate cronică de a atrage și implementa fonduri în proiecte cu valoare adăugată mare. Pentru a inversa acest trend negativ, AUR propune o strategie integrată bazată pe trei piloni esențiali: deblocarea masivă a investițiilor publice, debirocratizarea accesului la fonduri europene și sprijinirea directă a antreprenorilor români’, transmite Comisia pentru Investiții și Programe de Finanțare a partidului.

Potrivit AUR, relansarea economiei trebuie făcută prin investiții, producție internă și sprijinirea firmelor românești.

‘Schimbarea prognozei de la stagnare la contracție arată că actuala direcție economică trebuie schimbată. România trebuie să transforme fondurile europene și guvernamentale în investiții, infrastructură și capacități de producție și să ofere capitalului autohton instrumentele necesare pentru dezvoltare. AUR respinge soluția creșterilor de taxe și a austerității. Relansarea economiei trebuie făcută prin investiții, producție internă și sprijinirea firmelor românești, astfel încât banii disponibili să producă valoare și locuri de muncă în România’, se mai arată în comunicat.

Banca Mondială a publicat marți un raport în care arată că România realizează cea mai ambițioasă ajustare fiscală din regiune, dar economia se va contracta probabil cu 0,5% anul acesta, reflectând impactul consolidării fiscale și al costurilor mai ridicate cu energia.

‘O redresare a veniturilor reale și încetinirea inflației ar trebui să ajute la redresarea creșterii la aproximativ 1,9% în 2027 – 2028, după declinul din 2026. Cu toate acestea, consolidarea fiscală va continua să tempereze cererea internă, în condițiile în care economia trece la un model de creștere bazat pe investiții’, potrivit raportului.