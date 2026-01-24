Autorităţile britanice investighează Meta privind acurateţea datelor furnizate despre WhatsApp

Autorităţile britanice au anunţat vineri deschiderea unei investigaţii împotriva Meta Platforms, după ce informaţiile transmise de companie în cadrul unei analize de piaţă referitoare la serviciile de mesagerie în masă nu ar fi fost complete sau corecte, transmite Reuters.

Autoritatea de reglementare oFCOM a precizat că evaluarea din 2024 privind piaţa angro pentru SMS-uri bulk destinate companiilor, utilizate frecvent pentru remindere de programări sau notificări de livrare, a ridicat semne de întrebare cu privire la datele primite de la Meta pentru WhatsApp.

”Elementele disponibile sugerează că informaţiile primite din partea Meta nu au fost complete şi corecte”, a transmis Ofcom.

Meta a reacţionat afirmând că tratează cu seriozitate obligaţiile sale de reglementare şi că alocă ”resurse semnificative” pentru a răspunde solicitărilor oficiale.

”Vom coopera cu Ofcom în cadrul investigaţiei”, a transmis compania într-o declaraţie trimisă prin e-mail.